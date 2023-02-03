Galatasaray’a Di Maria müjdesi: Juventus'a yeni ceza yolda

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesiyle puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligde son hafta Ümraniyespor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü yeniden yıldız transferlere dikti. Galatasaray, sezon sonu için kadrosuna Juventus'tan Di Maria'yı katmak istiyor.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Yaz transfer döneminde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi isimleri transfer eden Cimbom, kış transfer döneminde ise Kaan Ayhan'ı renklerine kattı. Tecrübeli oyuncuyla birlikte Galatasaray, savunmasını daha da güçlendirmiş oldu.