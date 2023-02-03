Galatasaray’a Di Maria müjdesi: Juventus'a yeni ceza yolda

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesiyle puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligde son hafta Ümraniyespor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü yeniden yıldız transferlere dikti. Galatasaray, sezon sonu için kadrosuna Juventus'tan Di Maria'yı katmak istiyor.
YILDIZLAR TOPLULUĞU
Yaz transfer döneminde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi isimleri transfer eden Cimbom, kış transfer döneminde ise Kaan Ayhan'ı renklerine kattı. Tecrübeli oyuncuyla birlikte Galatasaray, savunmasını daha da güçlendirmiş oldu.
KAAN'I OPSİYONLA KADROSUNA KATTI
Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin detaylarını da açıkladı.
Açıklamada, "Kaan Ayhan ve Sassuolo ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" açıklaması yapıldı.
KAAN AYHAN: İNANILMAZ MUTLUYUM
Galatasaray'ın yeni transferi kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu Kaan Ayhan, "İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberlerini okuyorduk, nihayet gelebildim. İnşallah hem kendi adıma hem camia için hayırlı bir gün olur" şeklinde konuştu.