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    • Spor
    • 03.02.2023 14:02
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    • 03.02.2023 14:03
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    Galatasaray’a Di Maria müjdesi: Juventus'a yeni ceza yolda

    Süper Lig'de Fenerbaheçe'nin Adana Demirspor deplasmanında berabere kalmasıyla zirvede puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, yıldız transferi için harekete geçti. Juventus'un puan cezası alması durumunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak isteyen Cimbom'da, Erden Timur transfer için çalışmalara başlamış durumda.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Galatasaray’a Di Maria müjdesi

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesiyle puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligde son hafta Ümraniyespor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü yeniden yıldız transferlere dikti. Galatasaray, sezon sonu için kadrosuna Juventus'tan Di Maria'yı katmak istiyor.

    YILDIZLAR TOPLULUĞU
    Yaz transfer döneminde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi isimleri transfer eden Cimbom, kış transfer döneminde ise Kaan Ayhan'ı renklerine kattı. Tecrübeli oyuncuyla birlikte Galatasaray, savunmasını daha da güçlendirmiş oldu.

    KAAN'I OPSİYONLA KADROSUNA KATTI
    Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin detaylarını da açıkladı.

    Açıklamada, "Kaan Ayhan ve Sassuolo ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" açıklaması yapıldı.

    KAAN AYHAN: İNANILMAZ MUTLUYUM
    Galatasaray'ın yeni transferi kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

    Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu Kaan Ayhan, "İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberlerini okuyorduk, nihayet gelebildim. İnşallah hem kendi adıma hem camia için hayırlı bir gün olur" şeklinde konuştu.

        ASLAN SEZON SONU İÇİN DÜŞÜNÜYOR
        Cimbom, transferde yine çok ses getirecek bir hamlede bulundu. Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Galatasaray, sezon sonu için çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

        Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Di Maria'yı da kadrosuna katarak taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmayı hedefliyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bu transferde başrolü oynuyor.

        EN KÖTÜ ZAMANDA TRANSFER OLDUM
        Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Di Maria, yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olmuştu. Arjantinli kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Di Maria Juventus'ta yaşanan sıkıntılı dönem sonrasında yaptığı açıklamada; "En kötü zamanda Juve'ye transfer oldum" diyerek bir anlamda ayrılık sinyali verdi.

        CEZA GELİRSE TAKIMDA KALMAYACAK
        Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için ön çalışmalara başlayan yönetim, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna Sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

            Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Di Maria ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

            İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus'a 20 puan ceza daha verilebilir. Juve, 20 puan ceza alırsa son sıraya gerileyecek. Juventus'taki durumdan rahatsız olan Di Maria'nın bu olay sonrası kulüpten ayrılacağı konuşuluyor.

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