Barrow pazarlığı! Forver transferi yapmak isteyen Galatasaray'dan İtalyan ekibine teklif

Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattına transfer yapmak için atağa kalktı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalya'da Bologna forması giyen Musa Barrow'u kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 24 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için Galatasaray'ın teklifi ve Bologna'nın cevabı ortaya çıktı.