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    Barrow pazarlığı! Forver transferi yapmak isteyen Galatasaray'dan İtalyan ekibine teklif

    Galatasaray, Bologna’dan Musa Barrow’u kiralamak ve sözleşmesine 8 milyon Euro opsiyon koydurmak istiyor. Bologna ise 12 milyon Euro’luk zorunlu opsiyonda ısrar ediyor.

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    Barrow pazarlığı
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    Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattına transfer yapmak için atağa kalktı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalya'da Bologna forması giyen Musa Barrow'u kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 24 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için Galatasaray'ın teklifi ve Bologna'nın cevabı ortaya çıktı.



    8 MİLYON EURO ÖNERİ
    Okan Buruk'un talebi doğrultusunda transferi gerçekleştirmek isteyen Cimbom, Barrow için 8 milyon Euro ödeyebileceğini Bologna'ya bildirdi. Ancak; İtalyan ekibi ise Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama teklifi için 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istiyor. Barrow için kulüpler arasında görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor.



    17 MAÇTA 3 GOLE ETKİ
    Barrow'un Bologna ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 1.84 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Güncel değeri 12 milyon Euro olan Gambiyalı yıldız; sol kanat, santrfor ve forvet arkasında görev alabiliyor.

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    Haberler Spor Barrow pazarlığı! Forver transferi yapmak isteyen Galatasaray'dan İtalyan ekibine teklif
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