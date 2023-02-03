Barrow pazarlığı! Forver transferi yapmak isteyen Galatasaray'dan İtalyan ekibine teklif

Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattına transfer yapmak için atağa kalktı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalya'da Bologna forması giyen Musa Barrow'u kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 24 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için Galatasaray'ın teklifi ve Bologna'nın cevabı ortaya çıktı.
8 MİLYON EURO ÖNERİ
Okan Buruk'un talebi doğrultusunda transferi gerçekleştirmek isteyen Cimbom, Barrow için 8 milyon Euro ödeyebileceğini Bologna'ya bildirdi. Ancak; İtalyan ekibi ise Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama teklifi için 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istiyor. Barrow için kulüpler arasında görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor.
17 MAÇTA 3 GOLE ETKİ
Barrow'un Bologna ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 1.84 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Güncel değeri 12 milyon Euro olan Gambiyalı yıldız; sol kanat, santrfor ve forvet arkasında görev alabiliyor.