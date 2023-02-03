Fenerbahçe Adana Demir engelini geçemedi, zirve yarışında ağır darbe aldı





ŞEREF YOKSUNU BEBEK'İ BİLE SOLLADI

Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe, maç sonu hakeme patladı. Yönetici Selahattin Baki, "Son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, F.Bahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği-vermediği tüm kararlar her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım" yorumunu yaptı. Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında katliam yapan hakemi hatırlatan Baki, "Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ederim. Onun da önüne geçti. Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça! Kim emir verdi sana F.Bahçe'yi katletmen için?" dedi. Baki, sözlerini şöyle bitirdi: "Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Jesus Türkçe ve İngilizce bilmiyor. Palabıyık'ın Portekizcesi çok iyi galiba kırmızı verdi. Büyükekşi'ye soruyorum, maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? MHK değişiminin ne kadar yerinde olduğunu gördük. Anti-F.Bahçe lobisi, giderayak son darbeyi vurup gitti."