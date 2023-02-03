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    Fenerbahçe Adana Demir engelini geçemedi, zirve yarışında ağır darbe aldı

    32'de Belhanda’nın penaltısını Altay kurtardı. 83’te Cherif Ndiaye bu kez penaltıyı gole çevirdi. 88’de Enner Valencia eşitledi. Fenerbahçe, Adana deplasmanında 1 puana razı oldu.

    Fener Demir’e tosladı

    Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi'nin şutunda top, kaleci Ertaç'ta kaldı. 24. dakikada İrfan Can'ın köşe vuruşunda yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.



    MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
    81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



    ADANA'DA TRİBÜNLER FULL ÇEKTİ
    Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ilgi gösteren Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.



        KRALIN 20. GOLÜ 3 PUANA YETMEDİ
        Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakırken, Enner Valencia gol krallığı yarışında bir adım daha attı. 29 Ocak'ta oynanan ve 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında 4 gol atan Ekvadorlu yıldız, dün de sahneye çıkarak Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye yükseltti. Maçın ardından konuşan Valencia, "Gol attığıma sevinemiyorum. Hedefimiz 3 puandı. Galibiyete yetecek kadar iyi oynadık ama kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bu nedenle üzgünüm" şeklinde konuştu.



        YENİ BİR KURAL GELMİŞ
        Mert Hakan iptal edilen golü için, "Yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Michy'nin pozisyonu %100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var. Düdük ağzına gidiyor çalmıyor" dedi.



        36 YIL SONRA PUAN KAYBI
        fenerbahçe zorlu Adana Demirspor deplasmanında rakibi ile 1-1 berabere kalırken 36 yıl sonra bir ilk yaşandı. Son olarak 1987/88 sezonunda Adana Demirspor'a puan kaybeden Fenerbahçe 36 yıllık aranın ardından Adana Demirspor'a konuk olduğu bir Süper Lig maçında rakibine puan kaybı yaşadı.



            SEZONUN ŞUT REKORU
            Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında 24 şut çekildi ve bu sezonun rekoru kırıldı. Tamamında ise 45 şut atıldı. Bu sayı da sezonun rekorunu kırmayı başardı.



            HAKEMLERİN KARARLARI ÇOK TARTIŞILDI
            Adana Demir-F.Bahçe maçına hakem kararları damga vurdu. 14. dakikada F.Bahçe Mert Hakan'ın golüyle öne geçti fakat VAR uyarısıyla elle oynama tespit edildi. 25'te F.Bahçe korner kullanırken Ndiaye ile Batshuayi ikili mücadele sonrası birlikte düştü. Hakem bekledi, VAR oyunun devamına hükmetti. 29'da Adana Demir'in kullandığı kornerde top İrfan Can'ın eline çarptı hakem VAR'dan pozisyonu izleyip penaltı verdi. 40'ta Onyekuru savunma arkasına sarkarken, Altay'ın ceza sahası dışında elle oynadığı iddia edildi. 69'da Belhanda'nın Adana Demir ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın üstüne düştüğü pozisyonda Fenerbahçeliler penaltı bekledi fakat hakem Ali Palabıyık pozisyonu izlediği anda 'devam et' işareti yaptı. Hakemlerin verdiği kararlara F.Bahçeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.



            DAKİKA 14
            Mert Hakan'ın topu kontrol ettikten sonra elle oynadığı tespit edildi.



                DAKİKA 25
                Adana ceza sahası içinde Ndiaye ile Batshuayi'nin mücadelesi sonrası F.Bahçeliler penaltı bekledi.



                DAKİKA 40
                Altay'ınceza sahası dışında topla elle oynadığı iddia edildi ve kırmızı beklendi.



                DAKİKA 69
                Belhanda'nın Samet'e kontrolsüz girişine hakem Palabıyık 'devam' dedi.



                    ŞEREF YOKSUNU BEBEK'İ BİLE SOLLADI
                    Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe, maç sonu hakeme patladı. Yönetici Selahattin Baki, "Son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, F.Bahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği-vermediği tüm kararlar her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım" yorumunu yaptı. Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında katliam yapan hakemi hatırlatan Baki, "Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ederim. Onun da önüne geçti. Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça! Kim emir verdi sana F.Bahçe'yi katletmen için?" dedi. Baki, sözlerini şöyle bitirdi: "Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Jesus Türkçe ve İngilizce bilmiyor. Palabıyık'ın Portekizcesi çok iyi galiba kırmızı verdi. Büyükekşi'ye soruyorum, maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? MHK değişiminin ne kadar yerinde olduğunu gördük. Anti-F.Bahçe lobisi, giderayak son darbeyi vurup gitti."



                    HAKEME İTİRAZ KIRMIZIYI GETİRDİ
                    Bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Jorge Jesus, Ali Palabıyık'ın yanına gitti. Portekizli çalıştırıcı, pozisyonları eliyle işaret ederken, hakeme jest ve mimikleriyle "Görmüyor musun?" işareti yaptı. Hakem Palabıyık bunun üzerine kırmızı kart çıkarttı. Jesus, Kayseri maçında cezalı olacak.

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