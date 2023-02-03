Fenerbahçe Adana Demir engelini geçemedi, zirve yarışında ağır darbe aldı

Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi'nin şutunda top, kaleci Ertaç'ta kaldı. 24. dakikada İrfan Can'ın köşe vuruşunda yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.
MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
ADANA'DA TRİBÜNLER FULL ÇEKTİ
Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ilgi gösteren Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.