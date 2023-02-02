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    • Spor
    • 02.02.2023 20:03
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    • 02.02.2023 20:03
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    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle || Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...

    Zirve takibini sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birine çıkıyor. Ligde 3 maçlık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor.

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı

    Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 20.00'de başladı.

    ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

    ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia, Batshuayi

        DEPLASMAN KARNESİ

        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

        ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

        Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

        SINIRDA 8 İSİM

        Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle || Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...
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