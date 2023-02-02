Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle || Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.