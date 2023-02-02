Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle || Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 20.00'de başladı.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia, Batshuayi