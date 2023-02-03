Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

ÖNEMLİ MAÇLAR MELER'İN

Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.