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    • Spor
    • 03.02.2023 11:50
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    • 03.02.2023 12:31
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    Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

    Son dakika haberi.... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 3, 4, 5 ve 6 Şubat'ta, TFF 2. Lig 23. hafta karşılaşmaları 4 Şubat'ta, TFF 3. Lig 21. hafta karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta oynanacak.

    Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Süper Lig'in 23. haftasındaki diğer maçların hakemleri:
    • Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
    • Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
    • Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler
    • Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
    • İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
    • Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
    • Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
    • Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

    İKİNCİ KEZ SAHADA
    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak.

        Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

        İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

        ÖNEMLİ MAÇLAR MELER'İN
        Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.
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