Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 3, 4, 5 ve 6 Şubat'ta, TFF 2. Lig 23. hafta karşılaşmaları 4 Şubat'ta, TFF 3. Lig 21. hafta karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta oynanacak.
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 23. haftasındaki diğer maçların hakemleri:
• Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
• Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
• Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler
• Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
• İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
• Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
• Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
• Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
İKİNCİ KEZ SAHADA
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak.