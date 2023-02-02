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    • 02.02.2023 17:15
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    • 02.02.2023 17:52
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    Son dakika: Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta! 4.5 yıllık sözleşme imzalandı

    Son dakika haberi... Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.

    AJANSLAR
    Hadziahmetovic resmen Beşiktaş’ta! İşte maliyeti

    Son dakika haberi... Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

    Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.

    Amir Hadziahmetovic ise yarım sezon için 580 bin Euro, sonraki yıllar için ise 1.16 milyon Euro kazanacak. Oyuncuya ayrıca maç başı 10 bin Euro ödenecek.

    1 MİLYON 160 BİN AVRO NET ÜCRET
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

    Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4,5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

        Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580 bin avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.

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        Haberler Spor Son dakika: Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta! 4.5 yıllık sözleşme imzalandı
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