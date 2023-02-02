Son dakika: Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta! 4.5 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.
Amir Hadziahmetovic ise yarım sezon için 580 bin Euro, sonraki yıllar için ise 1.16 milyon Euro kazanacak. Oyuncuya ayrıca maç başı 10 bin Euro ödenecek.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.
Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4,5 yıl süre ile geçerli olacaktır.