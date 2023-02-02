Son dakika: Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta! 4.5 yıllık sözleşme imzalandı

Amir Hadziahmetovic ise yarım sezon için 580 bin Euro, sonraki yıllar için ise 1.16 milyon Euro kazanacak. Oyuncuya ayrıca maç başı 10 bin Euro ödenecek.

1 MİLYON 160 BİN AVRO NET ÜCRET

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.