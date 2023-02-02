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    • Spor
    • 02.02.2023 17:19
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    • 02.02.2023 17:19
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    CANLI | Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de heyecan aralıksız sürüyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçta ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Kayserispor - Başakşehir

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

    Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ
    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan
    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

    KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Kayserispor - Başakşehir maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE
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