CANLI | Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.