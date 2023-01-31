Olimpiyat'ta puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)







İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım'ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci'ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.