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    • Spor
    • 31.01.2023 19:03
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    • 31.01.2023 22:01
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    Olimpiyat'ta puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fatih Karagümrük durumu eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Olimpiyat’ta puanlar bölüşüldü!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fatih Karagümrük durumu eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.




    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım'ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci'ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

    25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk'le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk'in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.

        33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

        43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini'ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        MUHTEMEL 11'LER
        FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Colley, Ozdoev, Kazım, Borini, Bertolacci.

            BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.

            Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

            Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

                Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu oyuncuların yerine kart cezalarını tamamlayan Valentin Rosier ile Nathan Redmond'a görev verdi.

                Beşiktaş, müsabakaya Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun ve Aboubakar ile başladı.

                Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.

                BEŞİKTAŞ'A 3 EKSİK
                Ligde son 5 maçını kazanan siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilmedi. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Salih Uçan, 21 kişilik kadroda yer almadı.

                FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
                31 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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                Haberler Spor Olimpiyat'ta puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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