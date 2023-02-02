Galatasaray'da şampiyonluk alameti: Okan Buruk, Terim ve Torrent'i ikiye katladı!

EN İYİ PUAN HAMZA HAMZAOĞLU

Galatasaray, 2011-12 dışında 2012-13, 2014-15, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Fatih Terim'li Galatasaray, 21. haftalar itibarıyla 2012-13'te 40 puan +16 averaj, 2017-18'de 44 puan +21 averaj ve 2018-19'da 39 puan ve +18 averaj elde etti. Prandelli ile başlayan ve Hamza Hamzaoğlu ile biten 2014-15 sezonunda ise Cimbom 21. haftalar itibarıyla 48 puan ve +14 averaj yakaladı.