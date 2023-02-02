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    • Spor
    • 02.02.2023 14:51
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    • 02.02.2023 14:51
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    Galatasaray'da şampiyonluk alameti: Okan Buruk, Terim ve Torrent'i ikiye katladı!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 11 maçlık galibiyet serisi yakalayarak müthiş bir başarıya imza attı. Geçen sezon Fatih Terim ve Domenec Torrent'in yönetimindeki takım 21 haftada sadece 27 puan toplarken, Okan Buruk neredeyse bunun iki katını kazandı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da şampiyonluk alameti

    Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maç kazanarak üst üste toplamda 14 galibiyet elde eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda rakiplerini demoralize etmeye devam ediyor. Son olarak Ümraniyespor'u iki kez geri düştüğü maçta 3-2 geçerek yoluna kayıpsız devam eden Aslan, puanını 51'e yükseltmeyi başardı. Cimbom, 45 gol atıp, 16 gol yerken +29 averajla liderliğe kuruldu.

    SON 5 ŞAMPİYONLUKTAN DAHA İYİ DURUMDA
    Galatasaray, son 5 lig şampiyonluğunun 4'ünü Fatih Terim'le, 1'ini ise Hamza Hamzaoğlu ile elde etti. Bu şampiyonluklarda 21. haftalar itibarıyla bu sezon elde edilen puan hepsini geçti. 2011-2012 sezonunda şampiyon olan Cimbom, 21. haftada 47 puan ve +25 averaj elde etmişti.

    EN İYİ PUAN HAMZA HAMZAOĞLU
    Galatasaray, 2011-12 dışında 2012-13, 2014-15, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Fatih Terim'li Galatasaray, 21. haftalar itibarıyla 2012-13'te 40 puan +16 averaj, 2017-18'de 44 puan +21 averaj ve 2018-19'da 39 puan ve +18 averaj elde etti. Prandelli ile başlayan ve Hamza Hamzaoğlu ile biten 2014-15 sezonunda ise Cimbom 21. haftalar itibarıyla 48 puan ve +14 averaj yakaladı.

        GEÇEN SEZONKİ KABUS UNUTULDU
        Galatasaray geçen sezona Fatih Terim ile başlamış, 20. hafta sonunda ise Domenec Torrent göreve gelmiş ve ilk maçını kaybetmişti. Sarı-Kırmızılılar, 21. haftada sadece 27 puan toplarken, 26 gol atıp, 28 gol yedi ve -2 averajla 13. basamakta yer aldı. Yeni yönetim, teknik heyet ve futbolcularla Galatasaray küllerinden doğarak eski şanlı günlerine geri dönmeyi başardı.

        2005-2006'DA DAHA İYİYDİ
        Galatasaray, 2007-2008 şampiyonluğunda 21. haftada 48 puan +28 averaj elde ederken, 83 puanla zirvede tamamlanan 2005-2006 sezonunda bu yılkinden daha iyi görüntü çizdi. Eric Gerets'li sezonda Cimbom, 21. haftayı 51 puan ve +31 averajla geçti. O yıl Fenerbahçe ise 55 puan ve +38 averajdaydı ama son hafta Galatasaray şampiyon olmuştu.

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