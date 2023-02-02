Galatasaray'da şampiyonluk alameti: Okan Buruk, Terim ve Torrent'i ikiye katladı!

Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maç kazanarak üst üste toplamda 14 galibiyet elde eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda rakiplerini demoralize etmeye devam ediyor. Son olarak Ümraniyespor'u iki kez geri düştüğü maçta 3-2 geçerek yoluna kayıpsız devam eden Aslan, puanını 51'e yükseltmeyi başardı. Cimbom, 45 gol atıp, 16 gol yerken +29 averajla liderliğe kuruldu.
SON 5 ŞAMPİYONLUKTAN DAHA İYİ DURUMDA
Galatasaray, son 5 lig şampiyonluğunun 4'ünü Fatih Terim'le, 1'ini ise Hamza Hamzaoğlu ile elde etti. Bu şampiyonluklarda 21. haftalar itibarıyla bu sezon elde edilen puan hepsini geçti. 2011-2012 sezonunda şampiyon olan Cimbom, 21. haftada 47 puan ve +25 averaj elde etmişti.
EN İYİ PUAN HAMZA HAMZAOĞLU
Galatasaray, 2011-12 dışında 2012-13, 2014-15, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Fatih Terim'li Galatasaray, 21. haftalar itibarıyla 2012-13'te 40 puan +16 averaj, 2017-18'de 44 puan +21 averaj ve 2018-19'da 39 puan ve +18 averaj elde etti. Prandelli ile başlayan ve Hamza Hamzaoğlu ile biten 2014-15 sezonunda ise Cimbom 21. haftalar itibarıyla 48 puan ve +14 averaj yakaladı.