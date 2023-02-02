Mauro Icardi'nin gözü Trabzonspor maçında: Gol atarsa yeni bir rekor kıracak!

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor... Arjantinli golcü sezona tutuk başlasa da daha sonra attığı klas gollerle takımını zirveye taşımaya başladı. Icardi'nin son kurbanı ise Ümraniyespor oldu. Icardi biri panenka penaltısı biri de harika kafa vuruşu olmak üzere iki gol atan 29 yaşındaki santrfor, takımına üç puanı getirdi.
1.74 GOL BEKLENTİSİ = 2 GOL!
Icardi, Ümraniye maçında 1.74 Gol Beklentisi (xG) yaratırken 2 kez fileleri sarstı. Rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşan Icardi, 1 kez şans yarattı, 2'şer şut ve kilit pası attı. 6 gol fırsatı yakalayan 4 isabetli şut ve 14 isabetli pasla oynayan Icardi maçın kahramanlarından oldu.
TARAFTARLAR KALMASINI ÇOK İSTİYOR
PSG'den kiralanan Mauro Icardi için Galatasaray'ın 8 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı konuşuluyor. Yıllık 8 milyon Euro maaş alan Arjantinli yıldızın alacağı ücrette de indirimi için pazarlık yapılacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların kalmasını çok istediği Icardi'nin durumu sezon sonuna kalmış gibi duruyor...