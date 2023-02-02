Mauro Icardi'nin gözü Trabzonspor maçında: Gol atarsa yeni bir rekor kıracak!

12 MAÇ 8 GOL, 5 ASİST

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı. Tangocu golcü bunların 9'unda ilk 11'de görev yaptı ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DERKEN...

Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı kaydetmişti. Ardından 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisinde iki müthiş gol atan Arjantinli, saçlarını sarıya boyattığı maçın ardından Galatasaray taraftarlarını yeni bir akıma sürükledi. 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisinde 90+10'da Altay Bayındır'ı yıkan Icardi, iki derbide de fileleri sarsmayı başardı.