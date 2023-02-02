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    • Spor
    • 02.02.2023 12:30
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    • 02.02.2023 12:30
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    Mauro Icardi'nin gözü Trabzonspor maçında: Gol atarsa yeni bir rekor kıracak!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Ümraniyespor'u attığı 2 golle yıkan Mauro Icardi, gözünü pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına çevirdi. Yıldız golcü ağları sarsarsa kulüp tarihinde yeni bir rekor kıracak...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tangocu’nun gözü Trabzon’da

    Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor... Arjantinli golcü sezona tutuk başlasa da daha sonra attığı klas gollerle takımını zirveye taşımaya başladı. Icardi'nin son kurbanı ise Ümraniyespor oldu. Icardi biri panenka penaltısı biri de harika kafa vuruşu olmak üzere iki gol atan 29 yaşındaki santrfor, takımına üç puanı getirdi.

    1.74 GOL BEKLENTİSİ = 2 GOL!
    Icardi, Ümraniye maçında 1.74 Gol Beklentisi (xG) yaratırken 2 kez fileleri sarstı. Rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşan Icardi, 1 kez şans yarattı, 2'şer şut ve kilit pası attı. 6 gol fırsatı yakalayan 4 isabetli şut ve 14 isabetli pasla oynayan Icardi maçın kahramanlarından oldu.

    TARAFTARLAR KALMASINI ÇOK İSTİYOR
    PSG'den kiralanan Mauro Icardi için Galatasaray'ın 8 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı konuşuluyor. Yıllık 8 milyon Euro maaş alan Arjantinli yıldızın alacağı ücrette de indirimi için pazarlık yapılacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların kalmasını çok istediği Icardi'nin durumu sezon sonuna kalmış gibi duruyor...

        12 MAÇ 8 GOL, 5 ASİST
        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı. Tangocu golcü bunların 9'unda ilk 11'de görev yaptı ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

        BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DERKEN...
        Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı kaydetmişti. Ardından 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisinde iki müthiş gol atan Arjantinli, saçlarını sarıya boyattığı maçın ardından Galatasaray taraftarlarını yeni bir akıma sürükledi. 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisinde 90+10'da Altay Bayındır'ı yıkan Icardi, iki derbide de fileleri sarsmayı başardı.

        İLK YILINDA ÜÇ TAKIMA GOL ATAN İLK İSİM OLACAK
        Icardi, Trabzonspor maçı öncesi yeni bir rekor kırıp Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız, Trabzonspor maçında ağları sarsması halinde ilk yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk lig maçında gol atmayı başaran kulüp tarihindeki ilk oyuncu olacak...

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