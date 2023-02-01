Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI ANLATIM İZLE

alatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR | CANLI
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11'LER
GALATASARAY:
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir (Muhtemel)
Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
ÜÇ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
GALATASARAY, REKOR PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.