Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.02.2023 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2023 12:09
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'e eski Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den flaş tavsiye: Sakın gurur yapma

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da yaptığı transferlerle kadroyu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Barcelona'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir'i kadrosuna kattı. Genç ismin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir, Emre Demir transferini takvim.com.tr için değerlendirdi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Yeni transfere o isimden flaş tavsiye

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. 4.5 yıllık imza atan Emre Demir'in Katalan devi Barcelona'da neden kalıcı olamadığı tartışma yarattı. Genç yıldızın kariyerinde önemli bir yeri olan Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin yeni transferini TAKVİM için değerlendirdi. Bedir, çarpıcı ifadelere imza attı. İşte o sözler ve tüm detaylar...

    BARCELONA'DA İSTEDİĞİ ŞANSI BULAMADI
    Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını İspanya'da bulamadı. 19 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha sonra da Fenerbahçe ile olan transfer süreci resmiyete kavuştu.

    ŞAMPİYONLUK VURGUSU
    Fenerbahçe ile söz kestikten sonra Türkiye'ye gelen ve havalimanında açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Futbolcu resmi sözleşme imzaladıktan sonra ise "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

        EROL BEDİR, EMRE DEMİR'İ TAKVİM'E ANLATTI
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'i onu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Kayserispor camiasının önde gelen isimlerinden, eski başkan Erol Bedir'e sorduk. Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanı, futbolcunun mevcut durumuna üzüldüğünü ancak; Demir'in kariyerinde yeni bir sıçrama yapacağına inandığını dile getirdi.

        MONACO, ATLETICO VE BARCA İSTEDİ
        Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Barcelona, dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Ama geldiği yeri yani Fenerbahçe'yi küçümseyemeyiz. Tabii Barcelona'yı düşünecek olursak içimizde bir burukluk oluşturdu. Ben Kayserispor'da başkanlık yaparken Emre Demir'i Fransa'dan Monaco, İspanya'dan ise Atletico Madrid ve Barcelona istemişti. O dönem çok ciddi baskı da yaptılar transfer için. Ama yaşı çok küçüktü. O dönem transfere müsaade etmedik. Biz ayrıldıktan sonraki dönemde tecrübesi de arttı, yaşı da büyük. Barcelona'ya gitmesi hepimizi sevindirmişti" dedi.

        FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR, AVRUPA'YA GİDER
        Yurt dışından Türkiye'ye dönen Türk futbolcuları gördüğünde üzüldüğünü belirten Bedir, "Sadece Emre Demir için değil, yurt dışına giden ve geri dönen oyunculara üzülüyorum. Emre'den ciddi şekilde ümitliydim. Biliyorsunuz Doğan'ı da altyapıdan çıkardık ama Doğan Alemdar çok daha farklı. Üst düzey takımlarda kalıcı olabilmek hiç kolay bir hadise değildir. Ama ben Fenerbahçe'de şans bulacağını, milli takıma damga vurabileceğini ve yeniden Avrupa'nın yolunu tutacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

            NEDEN BARCELONA'DA KALAMADI?
            Emre Demir'in Barcelona'da neden kalamadığı sorusuna ise Kayserispor'un eski 1 numarası, "Dil konusunda hevesliydi. Yapabilirdi. Kalacağı konusunda umutluydum. Barcelona'ya çok profesyonel futbolcular gidip de yapamadı. Öğrenme çağındaydı, gözü de kara bir oyuncuydu. Orada ne yaşadıklarını detaylıca bilemiyorum. Fakat; Barcelona bu tip gençleri dünyadan seçiyor ve getiriyor. Şimdi olmadı ama birkaç yıl içinde tekrar olabilir" yanıtını verdi.

            EMRE BUNU GURUR MESELESİ YAPMAMALI
            Kayserispor'a Emre Demir için yaklaşık 3 milyon euro bonservis verildiğini belirten Erol Bedir, "Şayet Emre Demir, Barcelona'ya gidip geri dönmenin psikolojik baskısı altında kalmazsa çok daha farklı olacak her şey. Emre bunu bir gurur meselesi yapmamalı. Üstünde bir hayal kırıklığı da yaratmamalı. Ben Emre Demir'in yukarıya doğru devam eden bir performansının olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Konsolosluklar neden kapanıyor?
            Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'e eski Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den flaş tavsiye: Sakın gurur yapma
                SON DAKİKA