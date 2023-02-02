Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'e eski Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den flaş tavsiye: Sakın gurur yapma

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Fenerbahçe ile söz kestikten sonra Türkiye'ye gelen ve havalimanında açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Futbolcu resmi sözleşme imzaladıktan sonra ise "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.