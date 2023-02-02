Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'e eski Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den flaş tavsiye: Sakın gurur yapma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. 4.5 yıllık imza atan Emre Demir'in Katalan devi Barcelona'da neden kalıcı olamadığı tartışma yarattı. Genç yıldızın kariyerinde önemli bir yeri olan Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin yeni transferini TAKVİM için değerlendirdi. Bedir, çarpıcı ifadelere imza attı. İşte o sözler ve tüm detaylar...
BARCELONA'DA İSTEDİĞİ ŞANSI BULAMADI
Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını İspanya'da bulamadı. 19 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha sonra da Fenerbahçe ile olan transfer süreci resmiyete kavuştu.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Fenerbahçe ile söz kestikten sonra Türkiye'ye gelen ve havalimanında açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Futbolcu resmi sözleşme imzaladıktan sonra ise "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.