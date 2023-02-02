Abdülkerim Bardakcı attı Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'yi tiye aldı! Joao Pedro göndermesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı. Cimbom'un yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakcı, attığı golle taraftarları coşturdu. Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, Bardakcı'nın attığı gol sayısını hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve ezeli rakiplerinin hücum oyuncusu Joao Pedro'yu tiye aldı. İşte tüm detaylar...
ABDÜLKERİM GOL VE ASİSTLE DÖNDÜ
Cezası nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor'u 3-2 yendikleri maçla birlikte sahalara döndü. Sarı-Kırmızılı defans oyuncusu bu maçta 1 gol atarken Mauro Icardi'nin attığı galibiyet golünün de asistini yaptı.
SKORER BİR DEFANS OYUNCUSU
Geçen sezondan bu yana 7 golle Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan defans oyuncusu olarak dikkatleri üstüne çeken Bardakcı, takımı adına da bir 'joker' olduğunu ortaya koydu.