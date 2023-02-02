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    • Spor
    • 02.02.2023 12:48
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    • 02.02.2023 12:58
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    Abdülkerim Bardakcı attı Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'yi tiye aldı! Joao Pedro göndermesi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 22. haftasında evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla geçen Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan stoper Abdülkerim Bardakcı 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Galatasaray taraftarları Fenerbahçe'nin elinden kapılan başarılı stoper için rakiplerine gönderme yaparken, sarı-lacivertlilerin aldığı Joao Pedro üzerinden Fenerbahçe'yi tiye aldı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Abdülkerim attı taraftar Fenerbahçe’yi tiye aldı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı. Cimbom'un yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakcı, attığı golle taraftarları coşturdu. Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, Bardakcı'nın attığı gol sayısını hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve ezeli rakiplerinin hücum oyuncusu Joao Pedro'yu tiye aldı. İşte tüm detaylar...

    ABDÜLKERİM GOL VE ASİSTLE DÖNDÜ
    Cezası nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor'u 3-2 yendikleri maçla birlikte sahalara döndü. Sarı-Kırmızılı defans oyuncusu bu maçta 1 gol atarken Mauro Icardi'nin attığı galibiyet golünün de asistini yaptı.

    SKORER BİR DEFANS OYUNCUSU
    Geçen sezondan bu yana 7 golle Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan defans oyuncusu olarak dikkatleri üstüne çeken Bardakcı, takımı adına da bir 'joker' olduğunu ortaya koydu.

        EZELİ RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ
        Hatırlanacağı üzere Abdülkerim Bardakcı transfer döneminde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmiş, 28 yaşındaki futbolcu Konyaspor'dan Cimbom'a gelerek son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        FENERBAHÇE'YE NEDEN TRANSFER OLMADI?
        Transfer döneminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Abdülkerim Bardakcı arasında yapılan görüşmedeki konuşmaların oyuncunun tercihinde etkili olduğu biliniyor. Koç'un futbolcuya, 'Ne kadar ücret istiyorsun?' diye sorduğu, Abdülkerim'den '1 milyon euro' cevabını alan Fenerbahç Başkanı Koç'un daha sonra, 'Sen bu kadar eder misin? Bir sezon oynayıp böyle paralar istiyorsunuz' dediği öne sürülmüştü.

        ABDÜLKERİM'İN GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
        Galatasaray, Bardakcı'nın transferi için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Futbolcuya bu sezon için 17 milyon TL ödenecek. 2023-24 sezonu için 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için 23 milyon 460 bin TL ödeme yapılacak Bardakcı'ya, Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu eğer kullanılırsa son sezon da 29 milyon 325 bin TL ödeneceği duyurulmuştu.

            SOSYAL MEDYAYI SALLADI
            Galatasaray taraftarları, Abdülkerim'in geçen sezondan bu yana attığı golleri hatırlatarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeler yaptı. Sarı-Lacivertliler'de sakatlık yaşayan Joao Pedro'nun performansını hatırlatan taraftarlar, "Abdülkerim, 7 milyon euro bedelli Pedro'dan daha skor katkısı sağladı" ifadelerini kullandı. Yine bazı taraftarlar, "Galatasaray'ın attığı en büyük çalımlardan biri de Pedro'yu transfer etmemek" görüşünü paylaştı.

            JOAO PEDRO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
            Brezilya doğumlu İtalyan hücum oyuncusu Joao Pedro, Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil olmak üzere toplam 15 karşılaşmada 744 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

            FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?
            Joao Pedro, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalyan temsilcisi Cagliari'ye golcü oyuncu için 4.6 milyon euro + 2 milyon euro bonus bonservis, ilk sezon performansa bağlı olarak da 487 bin euro bonus ödeneceği belirtilmişti. Tecrübeli oyuncuya da yıllık 2.5 milyon euro maaş verileceği ifade edilmişti.

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