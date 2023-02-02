Lider Galatasaray adeta ölüp ölüp dirildiği maçta Ümraniyespor'u Nef Stadı'nda 3-2 yendi. Galibiyet serisini 11'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 7'ye, Beşiktaş'la ise 12'ye çıkardı.
OĞUZ ÇOK DÜZGÜN VURDU
15. dakikada Avounou'nun yakın mesafeden şutu Muslera'da kaldı. 32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi: 1-1. 39. dakikada Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak takımını birkez daha öne geçirdi: 1-2. 45+3. dakikada 48. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mauro Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.