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    Icardİ yine sahne aldı... GalatasarayÜmraniye önünde de galibiyete taşıdı

    11’de Umut Nayir skoru 1-0 yaptı... Abdülkerim’in golünü Oğuz yanıtladı. 60’da penaltıdan maçı dengeye getiren Icardi, 83’te müthiş bir kafa golü atarak Nef Stadı’nda tribünleri ayağa kaldırdı...

    Huzurlarınızda Süper Mauro

    Lider Galatasaray adeta ölüp ölüp dirildiği maçta Ümraniyespor'u Nef Stadı'nda 3-2 yendi. Galibiyet serisini 11'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 7'ye, Beşiktaş'la ise 12'ye çıkardı.



    STADI ŞOKE EDEN GOLLER
    7. dakikada Muslera, Onur Ayık'a yüzde yüz pozisyonda geçit vermedi. 11. dakikada konuk takım öne geçti. Geraldo pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir topu ağlara gönderdi: 0-1.



    OĞUZ ÇOK DÜZGÜN VURDU
    15. dakikada Avounou'nun yakın mesafeden şutu Muslera'da kaldı. 32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi: 1-1. 39. dakikada Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak takımını birkez daha öne geçirdi: 1-2. 45+3. dakikada 48. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mauro Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.



        MÜKEMMEL BİR KAFA
        60. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mauro Icardi 'Panenka' vuruşu ile skora dengeyi getirdi: 2-2. 77. dakikada Avounou ikinci sarı kartını gördü ve Ümraniyespor 10 kişi kaldı. 83. dakikada Abdülkerim Bardakcı soldan kesti, Mauro Icardi muhteşem bir kafayla Galatasaray'a galibiyeti getirdi: 3-2.



        EMRE'YE BÜYÜK İSYAN
        11'de sahaya çıkan Emre Taşdemir, Ümraniye'nin iki golündeki hatalarıyla taraftarı çıldırttı. Okan Buruk devre arasında tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarıp Leo Dubois'ya görev verdi.



        11 MAÇTA 13 GOLE KATKI
        GalatasarayÜmraniye önünde galibiyete taşıyan Mauro Icardi müthiş performansını gösteriyor. 11 maçta 8 gole ulaşan Arjantinli forvet 5 de asist yaptı. 13 gole direkt katkıda bulunan Icardi bir kez daha taraftarları hayran bıraktı.



            14 ZAFERLE KULÜP REKORU
            G.Saray; Süper Lig'de üst üste 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç kazandı. Sarı-Kırmızılılar, toplamda 14 maç üst üste kazanarak kulüp rekoru kırmayı başardı.



            TEK BAŞINA 9 PUAN GETİRDİ
            NEF Stadı'nda adeta nefesleri kesen maçta Galatasaray'ı ipten alan Mauro Icardi tek başına takım gibi. Bu sezon Süper Lig'de 8 golle Gomis'le birlikte rakip ağları en çok havalandıran isim olan Arjantinli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'a toplamda 9 puan kazandırdı. Icardi maç sonunda eline Galatasaray bayrağını alıp yine şovunu yaptı.



            ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 14 maçla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik adam olan Buruk,"Bizim için rekor değil şampiyonluk önemli" dedi. Buruk, maçla ilgili, "Rakibin geçiş oyununu bekliyorduk. Anlık hatalar yapıp net pozisyonlar verdik" dedi. Başarılı hoca, "Oyuna baktığımda hücum olarak inanılmaz rakamlar var ama savunmada hatalar yaptık. Bunlardan ders alacağız" diye konuştu.



                NEF STADI YİNE DOLDU
                G.Saraylı taraftarlar takımını yine yalnız bırakmadı. Nef Stadı'nda 43 bin taraftar dünkü maçı izledi.



                ASLAN'IN DİNAMOSU
                Lucas Torreira dün maç boyunca harika bir performans sergiledi. Uruguaylı orta saha 12.8 kilometre mesafe kat etti ve bu alanda sahanın en iyisi olmayı başardı.

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                Haberler Spor Icardİ yine sahne aldı... Galatasaray'ı Ümraniye önünde de galibiyete taşıdı
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