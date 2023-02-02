



ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 14 maçla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik adam olan Buruk,"Bizim için rekor değil şampiyonluk önemli" dedi. Buruk, maçla ilgili, "Rakibin geçiş oyununu bekliyorduk. Anlık hatalar yapıp net pozisyonlar verdik" dedi. Başarılı hoca, "Oyuna baktığımda hücum olarak inanılmaz rakamlar var ama savunmada hatalar yaptık. Bunlardan ders alacağız" diye konuştu.