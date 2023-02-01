takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte başarılı çalıştırıcının Kaan Ayhan planı





"SOL BEK TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİK"

Okan Buruk, transferde yerli sol bek planlarından vazgeçtiklerini söyledi.



Sol bek için Kazancım Karataş'ın iyileştiğini, Fransız sağ bek Leo Dubois'in de solda iyi performans sergilediğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol bekle ilgili düşüncemiz olmuştu. Türk bir oyuncu düşünüyorduk ama Kazımcan iyileşti, Dubois iyi bir performans verdi. Bundan dolayı bu transferi rafa kaldırdık. Şu anda bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Tabii ki transferin son gününe kadar hocalara güven olmaz. Değişiklikler olabilir. Çok fazla transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Ancak çok önemli, birçok mevkiide oynayabilen, düşünebileceğiniz bir oyuncu gelebilir. Türkiye için fazladan 1 haftalık süreç bizim için avantaj. Eğer çok inandığımız, istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu bize gelirse her mevkii ile ilgili düşüncelerimizden biri olabilir."

Takımdan ayrılan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a teşekkür eden Buruk, "Kanat oyuncusu planımız yok. Ancak bize doğrudan katkı sağlayacak, bize olumlu hava ve kalite katacak bir oyuncu olursa her bölgeye transfer düşünebiliriz. Önümüzde 1 haftalık süre var. İki oyuncumuz ile yolları ayırdık. Van Aanholt ve Seferovic'e başarılar diliyorum. O bölgelerle ilgili bir düşüncemiz yok." diye konuştu.