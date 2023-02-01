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    • Spor
    • 02.02.2023 01:26
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    • 02.02.2023 01:26
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    takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte başarılı çalıştırıcının Kaan Ayhan planı

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in sorularını cevapladı.

    takvim.com.tr
    Kaan Ayhan planını açıkladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



    Nef Stadyumunda oynanan nefes kesen mücadelede iki kez geri düşmesine rağman Sarı-Kırmızılı ekip Abdülkadir Bardakçı ve Maouro Icardi'nin (2) golleriyle 3 puanı almayı başararak tarihi bir rekora imza attı.



    ASLAN TARİH YAZDI
    Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve kazanma serisini 14 maça, puanını da 51'e çıkarttı. Öte yandan Cim Bom, 1959'dan bu yana 14 resmi maç üst üste kazanan ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu.



        Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu. Daha önce Şenol Güneş 1995-1996 sezonunda Trabzonspor ile, Ziya Doğan da 2003-2004 sezonunda Trabzonspor ile üst üste 11 karşılaşmadan galip ayrılmıştı.



        TAKVİM.COM.TR SORDU, OKAN BURUK YANITLADI!
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Nef Stadı'nda 3-2 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in sorularını yanıtladı.

        takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte Kaan Ayhan planı...



        DEVRE ARASI FUTBOLCULARLA NE KONUŞTU?
        takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in, "İlk yarıda rakibinizin 5 tane şutu var kaleye bulan çok net pozisyonları var. İkinci yarıda hiç şutu yok. Devre arasında futbolcularla ne konuştunuz? Nasıl bunun önüne geçtiniz?" sorusuna Buruk, "İlk yarıda verdiğimiz pozisyonları Emre Taşdemir üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Takım savunmasında çok büyük hatalar yaptık. Stoperlerimiz ve beklerimiz yanlış kararlar verdi. Sadece Emre üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Orta sahalar da verdiğimiz pozisyonların içinde olmadılar. Bu pozisyonları takım olarak verdik. Torreira kendi çevresindeki arkadaşlarının eksiklerini de kapattı. Topları kazandı, oyunu kurdu, birçok şeyi doğru olarak yaptı. Hem defansif hem de topla oynama anlamında çok iyi işler yaptı. Sergio Oliveira iyi oynamadı. Mertens için de aynı. Kalitelerini biliyoruz. Bunun üstüne çıkabilecek, daha iyisini yapabilecek oyuncular. Bu yoğun maç trafiğinde zaman zaman performans düşüşleri olabiliyor."



            Buruk, 4 gün sonra Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Bir sonraki maç bizim için çok farklı olacak. Çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir takımla maçımız var. O maçta da bugünden daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



            KAAN AYHAN PLANINI AÇIKLADI
            t            akvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in, "Kaan Ayhan transferi bitti. Joker nitelikli bir futbolcu. Birçok mevkide oynayabiliyor. Öncelikli olarak hangi bölgede düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Buruk, "Kaan Ayhan, önemli bir oyuncu. Kısa vade için almadık. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmesi için transfer ettik. Bu sene içinde farklı pozisyonlarda değerlendirebiliriz ama ilk düşüncemiz stoper olarak kullanmak. Farklı bir yerde ihtiyaç olduğunda oynayabilen bir futbolcu ama stoper mevkii için aldık." şeklinde görüş belirtti.

            Diğer muhabirlerin sorularını da cevaplayan başarılı teknik adam şu ifadelere yer verdi;



            "SOL BEK TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİK"
            Okan Buruk, transferde yerli sol bek planlarından vazgeçtiklerini söyledi.

            Sol bek için Kazancım Karataş'ın iyileştiğini, Fransız sağ bek Leo Dubois'in de solda iyi performans sergilediğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Sol bekle ilgili düşüncemiz olmuştu. Türk bir oyuncu düşünüyorduk ama Kazımcan iyileşti, Dubois iyi bir performans verdi. Bundan dolayı bu transferi rafa kaldırdık. Şu anda bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Tabii ki transferin son gününe kadar hocalara güven olmaz. Değişiklikler olabilir. Çok fazla transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Ancak çok önemli, birçok mevkiide oynayabilen, düşünebileceğiniz bir oyuncu gelebilir. Türkiye için fazladan 1 haftalık süreç bizim için avantaj. Eğer çok inandığımız, istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu bize gelirse her mevkii ile ilgili düşüncelerimizden biri olabilir."

            Takımdan ayrılan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a teşekkür eden Buruk, "Kanat oyuncusu planımız yok. Ancak bize doğrudan katkı sağlayacak, bize olumlu hava ve kalite katacak bir oyuncu olursa her bölgeye transfer düşünebiliriz. Önümüzde 1 haftalık süre var. İki oyuncumuz ile yolları ayırdık. Van Aanholt ve Seferovic'e başarılar diliyorum. O bölgelerle ilgili bir düşüncemiz yok." diye konuştu.



                "BENİM KIRDIĞIM BİR REKOR DEĞİL"
                Okan Buruk, profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana Galatasaray'ın resmi maçlardaki en uzun kazanma rekorunu kırmasıyla ilgili konuştu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktıkları son 14 maçı kazanarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, "Benim kırdığım bir rekor değil. Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Ben de bu dönemin başındaki teknik adamım. Bu seneki ana hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonluğu en büyük rekor olarak görüyoruz. Hafta hafta bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bütün maçları kazanmaya odaklıyız. Rakiplerimizle aramızdaki farkı açmak istiyoruz. Bunun için de hep kazanmak zorundayız. Rakamlara takılmıyoruz ama bunu motivasyon olarak hem kendim yaşıyorum hem de oyuncularım yaşıyor. Bu seneki kadro rekorları kırabilecek kapasitede. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. İnşallah nice maçlar kazanırız ve böyle devam ederiz." açıklamasını yaptı.

                Buruk, ligde alt sıradaki takımlara karşı zorlanmalarıyla ilgili soru üzerine, "İç sahada iyi onadığımız maçlar var. Skoru alıp yavaşladığımız maçlar da oldu. Her maç aynı konsantrasyon olmuyor. Taraftarımız da bunu net bir şekilde takıma vermeye çalışıyor. Bazen rakiplerin oyunu da uymuyor. Bugün rakibimizin ne yapacağını net bir şekilde biliyorduk ama zaman zaman gafil avlandık. Bu da eksiklerimizi ortaya koydu." şeklinde görüş belirtti.



                "FENERBAHÇE'NİN SON DAKİKA GOLLERİYLE LİGE TUTUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
                Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu söyledi. Rakiplerine göre fikstür avantajları olduğunu anlatan Buruk, "Rakiplerimizin fikstür olarak bizden daha zor oynayacağını görüyorum. Her maç çok zor. Bugün de bunu net bir şekilde gördük ama iç saha maçımız daha fazla. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Amacımız puan farkını açmak. Özellikle son haftalarda Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Puan farkını ileri götürmek istiyoruz." diye konuştu.

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                Haberler Spor takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte başarılı çalıştırıcının Kaan Ayhan planı
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