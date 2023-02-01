takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte başarılı çalıştırıcının Kaan Ayhan planı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Nef Stadyumunda oynanan nefes kesen mücadelede iki kez geri düşmesine rağman Sarı-Kırmızılı ekip Abdülkadir Bardakçı ve Maouro Icardi'nin (2) golleriyle 3 puanı almayı başararak tarihi bir rekora imza attı.
ASLAN TARİH YAZDI
Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve kazanma serisini 14 maça, puanını da 51'e çıkarttı. Öte yandan Cim Bom, 1959'dan bu yana 14 resmi maç üst üste kazanan ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu.