Fenerbahçe'de Hakim Ziyech bombası!

Fenerbahçe, transferde yine büyük oynadı ve dünyaca ünlü yıldız için hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i gözüne kestirdi. F.Bahçe, 29 yaşındaki Faslı yıldız orta saha için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Hakim Ziyech için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. 1.5 yıl için 5 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak oyuncu tarafı şu an için olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmadı. Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan Faslı yıldız, PSG ile anlaştı. Ancak transferde pürüz çıktı. PSG'nin Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal oldu. Chelsea, gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderdi ve transfer rafa kalktı. İngiliz ekibi, benzer bir durumu Batshuayi'yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham Forest'a sürekli hatalı ve eksik belge yollayarak yapmıştı. Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sona erdi. Süper Lig'de ise 8 Şubat'a kadar devam ediyor.



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