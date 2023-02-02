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    • Spor
    • 02.02.2023 17:21
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    • 02.02.2023 17:21
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    Konyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım izle

    Konyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. İki takım da müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Konyaspor - İstanbulspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile İstanbulspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

    Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Cem Özbay yapıyor.

    İLK 11'LER
    KONYASPOR:     Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Michalak, Çekiçi, Muric, Diouf.

    İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Rroca, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Eze.

    KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Konyaspor - İstanbulspor maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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