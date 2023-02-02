Konyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile İstanbulspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Cem Özbay yapıyor.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Michalak, Çekiçi, Muric, Diouf.

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Rroca, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Eze.

KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - İstanbulspor maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.