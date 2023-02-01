Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.02.2023 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2023 22:11
    ABONE OL

    TRABZONSPOR ANTALYASPOR 2-0 (ÖZET)

    Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Antalyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor.

    takvim.com.tr
    TRABZONSPOR ANTALYASPOR 2-0 ÖZET

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

    ⚽ TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI ANLATIM ⚽

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

    TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

    Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, SIOPIS, BAKASETAS, ABDÜLKADIR, DJANINY, TREZEGUET, GOMEZ

        ANTALYASPOR: HELTON, BÜNYAMİN, VEYSEL, GERXHALIU, GÜRAY, ERDAL, FERNANDO, NAKAJIMA, DOĞUKAN, UFUK, LARSSON
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gel bakalım Aykut efendi
        Haberler Spor TRABZONSPOR ANTALYASPOR 2-0 (ÖZET)
            SON DAKİKA