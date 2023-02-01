Son dakika: Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini resmen duyurdu!

"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."

18 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistle oynadı.