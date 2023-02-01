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    • Spor
    • 01.02.2023 16:55
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    • 01.02.2023 17:15
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    Son dakika: Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini resmen duyurdu!

    Son dakika transfer haberleri... Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu transfer gerçekleşiyor... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş resmen duyurdu!

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Beşiktaş transferi açıkladı! Amir Hadziahmetovic, resmen Beşiktaş'ta

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."

    18 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
    Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistle oynadı.

    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
    Takvim.com.tr günler öncesinden Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'e olan ilgisini yazmıştı.
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