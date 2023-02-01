Son dakika: Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım! İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor?

"HAYALİM İSTANBUL"

Sara Arfaoui kendisine sorulan soruya, "Hayalim" şeklinde bir yanıt verirken, kalp ve avuç açılmış eller emojisi koymayı da ihmal etmedi. Ayrıca Gündoğan'ın eşinin paylaştığı görselde camilerin yer alması da gözlerden kaçmadı. Bu cevabın ardından İlkay Gündoğan'ın eşine bazı Galatasaray taraftarları Türkiye'ye gelme çağrısı yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE GALATASARAY

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerken İlkay Gündoğan'dan da çarpıcı bir paylaşım gelmişti. İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Fernando Muslera ile ilgili yaptığı 'Sen başkasın' paylaşımına yorum yaparak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Gündoğan, Aslan, pazu ve ateş emojilerini kullanmıştı.