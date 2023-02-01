Son dakika: Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım! İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Sezon başında Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi gibi üst düzey transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arası dönem için de çalışmalarına devam ediyor. Kulübün profesyonelleri sıkı bir çalışma yürütürken, menajerler tarafından da birçok kez Galatasaray'a oyuncu önerileri geliyor.
CİMBOM'DA SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
Ara dönemde teknik heyetin raporu doğrultusunda milli stoper Kaan Ayhan'ı İtalyan ekibi Sassuolo'dan kiralayan Aslan, hücum hattı için de görüşmelerine devam ediyor. Cimbom ile ilgili orta sahada da sürpriz gelişmelerin olabileceği konuşuluyor.
İLKAY GÜNDOĞAN KONUSUNDA GELİŞME
Futbol kariyerine İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan, uzun vadede kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini dile getirmişti. Oyuncu sosyal medyadan verdiği mesajlarla da bunu ortaya koydu.