Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için devrede

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor... Montero'yu kiralayarak yabancı kontenjanında yer açan Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic için 2,5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak Konyaspor'un yıldız futbolcu için 5 miilyon Euro talep ettiği öğrenildi. İngiltere Championchip ekibi Burnley'in de Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3,5 milyon Euro bonservis+1 milyon Euro'da Premier Lig'e yükselme bonusu olarak toplamda 4,5 milyon Euro teklif yaptığı, ancak bu teklifinde kabul görmediği belirtildi. Konyaspor'un Burnley'den 4.5 milyon Euro nakit+Premier Lig yükselme bonusu + sonraki satıştan yüzde 15 pay istediği gelen haberler arasında.