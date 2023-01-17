Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için devrede

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor... Montero'yu kiralayarak yabancı kontenjanında yer açan Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic için 2,5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak Konyaspor'un yıldız futbolcu için 5 miilyon Euro talep ettiği öğrenildi. İngiltere Championchip ekibi Burnley'in de Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3,5 milyon Euro bonservis+1 milyon Euro'da Premier Lig'e yükselme bonusu olarak toplamda 4,5 milyon Euro teklif yaptığı, ancak bu teklifinde kabul görmediği belirtildi. Konyaspor'un Burnley'den 4.5 milyon Euro nakit+Premier Lig yükselme bonusu + sonraki satıştan yüzde 15 pay istediği gelen haberler arasında.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş''ın da 25 yaşındaki Amir için istekli olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan yıldız futbolcu bu sezon takımı ile 18 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asiste imza attı. Amir'in Konya ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
18 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistle oynadı.