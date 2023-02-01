Onur Bulut bu transferi unut! Fenerbahçe geri adım attı

ONUR BULUT TRANSFERİ İPTAL OLDU

Ancak Onur Bulut transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-Onur Bulut transferi şimdilik iptal oldu. Fenerbahçeli yetkililer, son anda transfer bedelinin yüksek olduğunu gerekçe göstererek bu şartlarda transferin gerçekleşmeyeceğini iletti. Kayserispor'un Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon euro borcu var. Kayserispor, Fenerbahçe'ye bu borcun silinmesi karşılığında Onur Bulut ile şimdiden sözleşme imzalayabileceklerini iletti. Üzerine de yaklaşık 1 milyon 350 bin Euro istediler.



TARAFTARLAR DA İSYANDA

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulübüyle anlaşmayan bir oyuncu için neden ödeme yapıyoruz? Bu transferden acilen vazgeçilmeli… Sezon sonunda bedavaya alacağımız bir oyuncuya para bağlamak doğru değil" yorumlarında bulundular.