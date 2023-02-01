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    • Spor
    • 01.02.2023 15:26
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    • 01.02.2023 15:29
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    Onur Bulut bu transferi unut! Fenerbahçe geri adım attı

    Onur Bulut bu transferi unut! Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, savunmasını Samet Akaydın ile güçlendirirken sol kanada ise Jayden Oosterwolde takviyesi yaptı. Fenerbahçe son olarak Barcelona ile yollarını ayıran Emre Demir’i transfer etti. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor’un yıldızı Onur Bulut ile anlaştı. Ancak transferde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte transfer ile ilgili ayrıntılar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Onur Bulut bu transferi unut! | ÖZEL

    Fenerbahçe'nin Onur Bulut transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Ligde son 3 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, zirve takibini de sürdürmek istiyor. Ligde 44 puanla 2. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler transferde de gaza bastı.

    İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden Kanarya, bu transfer için 3.7 milyon euro bonservis ödedi. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe ile 4 maça çıkarken Macar yıldız Attila Szalai ile iyi bir uyum yakaladı.

    OOSTERWOLDE İÇİN 6 MİLYON EURO
    Samet Akaydın transferinin ardından transferlerine devam eden Fenerbahçe, Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Oosterwolde için İtalyan ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Sarı-Lacivertliler, Oosterwolde transferinden sonra Barcelona forması giyen Emre Demir'i de kaptı. Fener, 19 yaşındaki genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

        BORİNİ İÇİN ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
        Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük forması giyen İtalyan yıldız Fabio Borini için ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Fatih Karagümrük cephesi ise 2.5 milyon Euro'da diretiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

        KAYSERİ CEPHESİ ONUR BULUT TRANSFERİ DUYURMUŞTU
        Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir miktar bonservis ücreti karşılığında anlaşmanın sağlandığını belirtti. Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor forması giymeye devam edecek.

        ONUR BULUT TRANSFERİ İPTAL OLDU
        Ancak Onur Bulut transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-Onur Bulut transferi şimdilik iptal oldu. Fenerbahçeli yetkililer, son anda transfer bedelinin yüksek olduğunu gerekçe göstererek bu şartlarda transferin gerçekleşmeyeceğini iletti. Kayserispor'un Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon euro borcu var. Kayserispor, Fenerbahçe'ye bu borcun silinmesi karşılığında Onur Bulut ile şimdiden sözleşme imzalayabileceklerini iletti. Üzerine de yaklaşık 1 milyon 350 bin Euro istediler.


        TARAFTARLAR DA İSYANDA
        Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulübüyle anlaşmayan bir oyuncu için neden ödeme yapıyoruz? Bu transferden acilen vazgeçilmeli… Sezon sonunda bedavaya alacağımız bir oyuncuya para bağlamak doğru değil" yorumlarında bulundular.
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