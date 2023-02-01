Onur Bulut bu transferi unut! Fenerbahçe geri adım attı

Fenerbahçe'nin Onur Bulut transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Ligde son 3 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, zirve takibini de sürdürmek istiyor. Ligde 44 puanla 2. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler transferde de gaza bastı.
İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden Kanarya, bu transfer için 3.7 milyon euro bonservis ödedi. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe ile 4 maça çıkarken Macar yıldız Attila Szalai ile iyi bir uyum yakaladı.
OOSTERWOLDE İÇİN 6 MİLYON EURO
Samet Akaydın transferinin ardından transferlerine devam eden Fenerbahçe, Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Oosterwolde için İtalyan ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-Lacivertliler, Oosterwolde transferinden sonra Barcelona forması giyen Emre Demir'i de kaptı. Fener, 19 yaşındaki genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.