Sırbistan Milli Takım'ında yasak ilişki skandalı! Jovic'in eşi Gudelj'le, Vlahovic ise Rajkovic'in eşiyle cinsel ilişkiye girdi: 'Aşk-ı Memnu'
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası devam ederken, Sırp basınından ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Nemanja Gudelj, Jovic'in eşi Beşiktaşlı eski futbolcu Adem Ljajic'ineski sevgilisi Sofija Milosevic ile yasak ilişki yaşadığı, Vlahovic'in ise Predrag Rajkovic'in karısı Anne Cakic ile birlikte cinsel ilişkiye girdi. Sırbistan Milli Takımı'ndaki skandal akıllara 'Aşk-ı Memnu' dizisini getirdi. İşte yasak aşk skandalına ilişkin tüm detaylar
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası devam ederken, Sırp basınından ortalığı karıştıracak ve dizileri aratmayacak ölçüde bir iddia ortaya atıldı. Sırbistan Milli Takımı'nda futbolcuların birbirlerinin eşleriyle yaşadığı öne sürülen ilişkilerini duyanlar kulaklarına inanamadı. İddiaya konu olan kişiler arasında Adem Ljajic'in eski sevgilisi de bulunuyor.
Sırbistan Milli Takımı'nda futbolcuların birbirlerinin eşleriyle yaşadığı öne sürülen ilişkilerini duyanlar kulaklarına inanamadı. İddiaya konu olan kişiler arasında Adem Ljajic'in eski sevgilisi de bulunuyor.
AİLELER KAMPA DAVET EDİLDİ
Gazeteci Richard Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sırbistan Milli Takımı'nda bir cinsel skandal yaşandığını duyurdu.
VLAHOVIC, CAKIC İLE BİRLİKTE OLDU
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen golcü oyuncu Dusan Vlahovic, milli takımın yedek kalecisi Predrag Rajkovic'in karısı Anne Cakic ile birlikte oldu.