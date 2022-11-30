Sırbistan Milli Takım’ında yasak ilişki skandalı! Jovic’in eşi Gudelj’le, Vlahovic ise Rajkovic’in eşiyle cinsel ilişkiye girdi: ’Aşk-ı Memnu’

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası devam ederken, Sırp basınından ortalığı karıştıracak ve dizileri aratmayacak ölçüde bir iddia ortaya atıldı. Sırbistan Milli Takımı'nda futbolcuların birbirlerinin eşleriyle yaşadığı öne sürülen ilişkilerini duyanlar kulaklarına inanamadı. İddiaya konu olan kişiler arasında Adem Ljajic'in eski sevgilisi de bulunuyor.