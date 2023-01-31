Arda Güler performansı ve davranışlarıyla parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa maçında ilk 11'de maça başlamış ve performansıyla herkese parmak ısırtmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların ilk 11'de direkt oynamasını istediği Arda Güler kendisine güvenenleri bir kez daha mahcup etmedi. Kasımpaşa maçında gol ve asist yapamasa da 5 golün 4'ünde katkısı vardı. Sarı-Lacivertli taraftarlar maçtan sonra attıkları mesajlarda "Bu çocuğun yaptığı her hareket olumlu. Jorge Jesus artık inat etmemeli. 11 yazılırken ilk sırada Arda olmalı" yorumlarında bulundular.







KENDİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYOR

Saha içinde 10 numaralı mevkide harika bir performansa sergileyen Arda Güler aynı zamanda saha dışındaki tavırlarıyla da büyük taktir topluyor. İdmanlarda ekstra bireysel çalışmalar yapan ve kendisine özel fizyoterapist tutan Arda, maç öncesi rakip analizleri de yaparak kendine saha içinde avantaj sağlamaya çalışıyor.



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