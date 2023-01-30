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    • Spor
    • 31.01.2023 03:49
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    • 31.01.2023 03:49
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    Kartal'dan Aslan'a transfer çalımı! Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı

    Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

    Kartal’dan Aslan’a transfer çalımı!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Kartal, transfer çalışmalarından da geri durmuyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Konyaspor'lu Amir Hadziahmetovic'in transferi için Konyaspor'a bugün yeni bir resmi teklifte bulunmuştu.



    3 MİLYON EURO'YA BİTTİ
    A Spor'un haberine göre ise; Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.



    AMİR'DEN BÜYÜK FEDEKARLIK
    Kara-Kartal bu transfer için Hadziahmetovic'in kulübü Konyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede 1 Milyon Euro başarı bonusunun bulunduğu ileri sürüldü. Yine A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardıklarına göre Amir, Beşiktaş'a gelmek için 1.5 Milyon Euro'ya yakın alacağından vazgeçti. Siyah-Beyazlılar ayrıca 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Amir'i başka bir takıma satması halinde Konyaspor'a oyuncunun satışından yüzde 20 pay verecek. Başarılı oyuncu Beşiktaş ile 4.5 yıllık kontrata imza atacak.

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