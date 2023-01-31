Son dakika: Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Hedef Sampdoria'lı Omar Colley





HADZIAHMETOVIC'TE İŞLEM TAMAM

Karagümrük maçına konsantre olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da çok süratli bir şekilde devam ediyor. Forvet bölgesini Vincent Aboubakar ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar dün de flaş bir hamle yaptı. Yönetim uzun süredir gündeminde yer alan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'i imza aşamasına getirdi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Konyaspor'a 3 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 1 milyon Euro'luk başarı bonusu konusunda da el sıkışıldı.