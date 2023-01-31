Son dakika: Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Hedef Sampdoria'lı Omar Colley

Süper Lig'de bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Siyah-Beyazlılar'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Beşiktaş'la ilgili çok önemli bir iddiayı ortaya attı. Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah-Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı. Beşiktaş'ın flaş teklifi ve transferle ilgili tüm sıcak detaylar haberimizde...
TEK HEDEF SERİYİ 6'YA ÇIKARMAK
Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanarak şampiyon yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş bu akşam zorlu Karagümrük deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef, galibiyet serisini sürdürmek ve lider Galatasaray'ı takibe devam etmek.
Beşiktaş zorlu maç öncesi hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç oynandı. Beşiktaşlı futbolular idmanın ardından kampa girdi.
TAKIMDA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, Karagümrük maçında oynayamayacak. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak. Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da bugün forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.