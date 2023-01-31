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    • 31.01.2023 11:16
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    Son dakika: Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Hedef Sampdoria'lı Omar Colley

    Son dakika haberi... Süper Lig’de bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Siyah-Beyazlılar, Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’a İtalya’dan stoper

    Süper Lig'de bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Siyah-Beyazlılar'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Beşiktaş'la ilgili çok önemli bir iddiayı ortaya attı. Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah-Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı. Beşiktaş'ın flaş teklifi ve transferle ilgili tüm sıcak detaylar haberimizde...

    TEK HEDEF SERİYİ 6'YA ÇIKARMAK
    Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanarak şampiyon yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş bu akşam zorlu Karagümrük deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef, galibiyet serisini sürdürmek ve lider Galatasaray'ı takibe devam etmek.

    Beşiktaş zorlu maç öncesi hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç oynandı. Beşiktaşlı futbolular idmanın ardından kampa girdi.



    TAKIMDA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
    Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, Karagümrük maçında oynayamayacak. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak. Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da bugün forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.



        SARI KART ALARMI VERİLDİ
        Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



        HADZIAHMETOVIC'TE İŞLEM TAMAM
        Karagümrük maçına konsantre olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da çok süratli bir şekilde devam ediyor. Forvet bölgesini Vincent Aboubakar ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar dün de flaş bir hamle yaptı. Yönetim uzun süredir gündeminde yer alan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'i imza aşamasına getirdi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Konyaspor'a 3 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 1 milyon Euro'luk başarı bonusu konusunda da el sıkışıldı.



        Hadziahmetovic'in bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Orta alanını da Boşnak yıldızla takviye eden Beşiktaş'ta artık gözler stoper transferine çevrildi.



            8 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VAR
            İtalyan basınından bugün çok flaş bir iddia geldi. Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nico Schira, Beşiktaş'ın Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklif yaptığını yazdı. Schira, "Beşiktaş, stoper Omar Colley için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Türkiye'de kış transferleri 8 Şubat'ta sona erecek ve bir anlaşmaya varmak için daha çok zaman var" ifadesini kullandı.



            İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI
            Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Sampdoria'ya satın alma opsiyonlu kirala teklifinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasında opsiyon pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. 2018 yılında Genk'ten 9.2 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer olan 30 yaşındaki Gambialı futbolcu bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi.



            SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
            Son oynanan Atalanta maçında diz sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Omar Colley'in durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor. Kariyerinde daha önce Finlandiya'da Kups ve İsveç'te Djurgarden formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, Gambiya adına da 41 kez görev yaptı.
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                Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş resmi teklifi yaptı: Hedef Sampdoria'lı Omar Colley
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