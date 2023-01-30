Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:
YARIN
17.00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
ÇARŞAMBA
17.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
PERŞEMBE
17.00 arabam.com Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık