Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

YARIN

17.00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

ÇARŞAMBA

17.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

20.00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

PERŞEMBE

17.00 arabam.com Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık