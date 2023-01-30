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    • Spor
    • 30.01.2023 12:14
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    • 30.01.2023 12:14
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    Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Ligin 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri de açıklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    22. haftanın hakemleri belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

    YARIN
    17.00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

    20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

    ÇARŞAMBA

    17.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    17.00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

    20.00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

    PERŞEMBE
    17.00 arabam.com Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

    17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK: Kadir Sağlam

    20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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    Haberler Spor Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
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