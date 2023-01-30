Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Lale Orta geldi





MALATYA'DAN LİDERE DARBE

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Lider Eyüpspor konuk olduğu Yeni Malatya'ya yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. 5'te Ogün'ün golüyle öne geçen Y. Malatya'ya cevabı 22'de Del Valle verdi: 1-1. 45+6'da Cengizhan Akgün 2-1 yaptı ve ilk yarı bitti. 61'de Burak Kavlak, Malatya'yı 10 kişi bıraksa da ev sahibi hayati bir 3 puan kazandı.



KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümürük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve taktiksel çift kale oynanan maçla sona erdi. Siyah- Beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.



MİLAN EVİNDE PARAMPARÇA

Serie A'nın 20. haftasında Milan, Sassuolo'yu konuk etti. 7 gole sahne olan maçta Sassuolo, rakibini 5-2 mağlup etti. Sassuolo, 8 maç sonra kazanırken takımın gollerini Gregoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Lauirente ve Matheus kaydetti. Milan'ın sayıları ise Olivier Giroud ve Divock Origi'den geldi.



NİCE 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Fransa Ligue 1'de Nice konuk ettiği Lille'i 1-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 34. dakikada Laborde kaydetti. Nice bu sonuçla puanını 28'e çıkarttı. Nice'in Medipol Başakşehir'den 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Youssouf Ndayishimiye 78. dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ligdeki ilk maçına çıktı.



CYLE LARIN 3 PUANI GETİRDİ

La Liga'nın 19. haftasında Real Valladolid, Valencia'yı 90'da yıktı. Club Brugge'dan transfer edilen eski Beşiktaşlı Cyle Larin 90'da sahne aldı: 1-0. İlk yarının golsüz eşitlikle sona erdiği maçta 2. yarıda iki ekip de pozisyonlar üretse de 3 puanı getiren golü Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid takımı buldu.



ROSIER'İN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. Fransız futbolcunun cezasının 1 resmi maçtan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.



EMİRHAN İÇİN CREMONESE İDDİASI

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın ligin son sırasında bulunan Cremonese'ye kiralanacağı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Cremonese'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için Torino ile görüşmelere devam ettiği vurgulandı. Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 4 maçta sadece 87 dakika görev alırken, takımına gol veya asist kakısında bulunamadı.



BAROAN İÇİN SIKI TAKİP

Trabzonspor, Antoine Baroan'ı gündemine aldı. 2000 doğumlu Fransız forvet, her iki kanatta da forma giyiyor. Botev Plovdiv forması giyen genç yıldız, bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.



ASLAN'DAN MYRTO UZUNİ ATAĞI

Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'le yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, rotayı İspanya'ya kırdı. Tiempo de Juego'nın haberine göre; La Liga 2 ekibi Granada'da oynayan Myro Uzuni, Aslan'ın radarında. Bu sezon 22 lig maçında 14 gol, 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Arnavut golcü için 12 milyon Euro isteniyor. 27 yaşındaki futbolcuyu Leeds United da talip durumda.

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