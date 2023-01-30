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    Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Lale Orta geldi

    TFF, Sabri Çelik’in istifasının ardından aldığı kararla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Lale Orta’nın getirildiğini açıkladı. Orta, Türkiye’de bu göreve gelen ilk kadın olarak tarihe geçti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Yeni başkan Orta

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in istifa etmesinin ardından yeni başkan açıklandı. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Üyeler arasında Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar ve Hamza Mısır yer aldı.

    MHK ÜYELERİ:
    Tolga Özkalfa
    Ahmet İbanoğlu
    Cemalettin Ali Kunak
    Ali Kızılet
    Süleyman Abay
    Sadettin Güler
    Aynur Aysun Akar
    Hamza Mısır



    SACHA BOEY'E TOPLU HÜCUM
    Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey için talipler her geçen gün artıyor. Fransız savunmacıya Sporting Lizbon ve Udinese ile birlikte bazı Alman kulüplerinin talip olduğu ifade ediliyor. Sporting Lizbon kulübünün, Boey için 10 milyon Euro seviyelerine çıktığı iddia edilirken, Galatasaray'ın is- tediği miktarın 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.



    GALATASARAY TARİH YAZIYOR
    Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle son dönemdeki etkili performansını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor. Okan Buruk, Galatasaray'da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör oldu. Galatasaray, Süper Lig'de ilk 20 maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999- 2000'de 51 puan almıştı.

    BURUK FARKI
    Galatasaray Okan Buruk yönetiminde müthiş bir seri yakaladı. Aslan, şampiyonluk yarışında rakiplerini imrendiren bir ivmeye sahip oldu.



        ÜMRANİYE İÇİN START VERİLDİ
        Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



        BRITT ASSOMBALONGA ADANA'DAN AYRILDI
        Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Kongolu forvet Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Oyuncunun Watford'a imza atması bekleniyor. 30 yaşında ve 1.77 boyunda olan Britt Assombalonga 2021 yılında İngiliz ekibi Middlesbrough takımından Adana Demirspor'a transfer olmuştu.



        SAĞ BEK GUSTO CHELSEA'YE GELDİ
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea flaş bir transfere imza attı. Chelsea, Fransız ekibi Lyon'un sağ beki Malo Gusto'yu 7 yıllığına renklerine bağladı. Maviler, 19 yaşındaki oyuncu için Fransız kulübüne 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Gusto'nun sezonu Lyon'da bitireceği gelen haberler arasında yer aldı.



            BOSTON CELTİCS LA LAKERS'I YIKTI
            NBA'de Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı normal süresi 105-105 sona eren maçta uzatmalarda 125-121 mağlup etti. Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ile oynadı. LA Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.



            BEŞİKTAŞ EVİNDE MANİSA'YA KAYBETTİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş Emlakjet evinde Manisa Büyükşehir Bld.Spor'a 76-73 kaybetti. Beşiktaş 17 maç sonunda 4 galibiyet, 13 yenilgi ile son sırada bulunuyor. Günün diğer maçında ise Yukatel Merkezefendi sahasında Darüşşafaka'yı 97-94'lük skorla mağlup etti.



            BAŞAKŞEHİR 2 ATTI 3 ALDI
            Süper Lig'de Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisi, 43. dakikada Berkay Özcan'ın golüyle öne geçti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 63. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı. Son 3 maçını kaybeden Konyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



                KAYSERİ 2. YARIDA DÖNDÜ
                Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'u 2 kez geriye düştüğü maçta 4-2 yendi. 10. dakikasında İstanbulspor, Lokilo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Kayserispor 8 dakika sonra karşılık vererek 18. dakikada Carlos Mane ile skoru 1-1 yaptı. İstanbulspor, 32'de Ethemi'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kayseri 53'te Onur'la skoru eşitlerken 83'te Emrah ile 3-2 öne geçti. İlhan Parlak 89'da attığı golle maçın skorunu belirledi.



                MALATYA'DAN LİDERE DARBE
                Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Lider Eyüpspor konuk olduğu Yeni Malatya'ya yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. 5'te Ogün'ün golüyle öne geçen Y. Malatya'ya cevabı 22'de Del Valle verdi: 1-1. 45+6'da Cengizhan Akgün 2-1 yaptı ve ilk yarı bitti. 61'de Burak Kavlak, Malatya'yı 10 kişi bıraksa da ev sahibi hayati bir 3 puan kazandı.

                KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRÜYOR
                Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümürük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve taktiksel çift kale oynanan maçla sona erdi. Siyah- Beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

                MİLAN EVİNDE PARAMPARÇA
                Serie A'nın 20. haftasında Milan, Sassuolo'yu konuk etti. 7 gole sahne olan maçta Sassuolo, rakibini 5-2 mağlup etti. Sassuolo, 8 maç sonra kazanırken takımın gollerini Gregoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Lauirente ve Matheus kaydetti. Milan'ın sayıları ise Olivier Giroud ve Divock Origi'den geldi.

                NİCE 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
                Fransa Ligue 1'de Nice konuk ettiği Lille'i 1-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 34. dakikada Laborde kaydetti. Nice bu sonuçla puanını 28'e çıkarttı. Nice'in Medipol Başakşehir'den 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Youssouf Ndayishimiye 78. dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ligdeki ilk maçına çıktı.

                CYLE LARIN 3 PUANI GETİRDİ
                La Liga'nın 19. haftasında Real Valladolid, Valencia'yı 90'da yıktı. Club Brugge'dan transfer edilen eski Beşiktaşlı Cyle Larin 90'da sahne aldı: 1-0. İlk yarının golsüz eşitlikle sona erdiği maçta 2. yarıda iki ekip de pozisyonlar üretse de 3 puanı getiren golü Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid takımı buldu.

                ROSIER'İN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ
                Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. Fransız futbolcunun cezasının 1 resmi maçtan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.

                EMİRHAN İÇİN CREMONESE İDDİASI
                Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın ligin son sırasında bulunan Cremonese'ye kiralanacağı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Cremonese'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için Torino ile görüşmelere devam ettiği vurgulandı. Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 4 maçta sadece 87 dakika görev alırken, takımına gol veya asist kakısında bulunamadı.

                BAROAN İÇİN SIKI TAKİP
                Trabzonspor, Antoine Baroan'ı gündemine aldı. 2000 doğumlu Fransız forvet, her iki kanatta da forma giyiyor. Botev Plovdiv forması giyen genç yıldız, bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

                ASLAN'DAN MYRTO UZUNİ ATAĞI
                Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'le yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, rotayı İspanya'ya kırdı. Tiempo de Juego'nın haberine göre; La Liga 2 ekibi Granada'da oynayan Myro Uzuni, Aslan'ın radarında. Bu sezon 22 lig maçında 14 gol, 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Arnavut golcü için 12 milyon Euro isteniyor. 27 yaşındaki futbolcuyu Leeds United da talip durumda.

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