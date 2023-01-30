Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Lale Orta geldi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in istifa etmesinin ardından yeni başkan açıklandı. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Üyeler arasında Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar ve Hamza Mısır yer aldı.
MHK ÜYELERİ:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır
SACHA BOEY'E TOPLU HÜCUM
Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey için talipler her geçen gün artıyor. Fransız savunmacıya Sporting Lizbon ve Udinese ile birlikte bazı Alman kulüplerinin talip olduğu ifade ediliyor. Sporting Lizbon kulübünün, Boey için 10 milyon Euro seviyelerine çıktığı iddia edilirken, Galatasaray'ın is- tediği miktarın 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
GALATASARAY TARİH YAZIYOR
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle son dönemdeki etkili performansını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor. Okan Buruk, Galatasaray'da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör oldu. Galatasaray, Süper Lig'de ilk 20 maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999- 2000'de 51 puan almıştı.
BURUK FARKI
Galatasaray Okan Buruk yönetiminde müthiş bir seri yakaladı. Aslan, şampiyonluk yarışında rakiplerini imrendiren bir ivmeye sahip oldu.