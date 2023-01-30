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    Son dakika: Senegalli yıldız Sadio Mane yardım meleği çıktı!

    Son dakika haberleri... Dünyanın önemli yıldızları, saha içindeki yetenekleri dışında saha dışında yaptıklarıyla da gündem oluyor. Dünyanın en önemli yetenekleri arasında gösterilen Senegalli yıldız Sadio Mane, ülkesine yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu tam bir yardım meleği çıktı. İşte Mane ile ilgili detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Senegalli yıldız yardım meleği çıktı!

    Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Alman devinin sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Sadio Mane, Bundesliga'ya iyi bir giriş yapmıştı. 32 milyon euroya transfer edilen Sadio Mane, 2022 Dünya Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 8 Kasım'da oynanan Werder Bremen maçında kaval kemiğinden sakatlanan tecrübeli futbolcu yaklaşık 2 aydır oynamıyor.

    Alman devi Bayern Münih geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıldız oyuncuları Sadio Mane'nin idmanlara başladığını ve Paris Saint Germain ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Bayern, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 14 Şubat'ta PSG'ye konuk olacak. 8 Mart'ta ise karşılaşmanın rövanşı oynanacak. Bayern Münih formasıyla şimdiye kadar 23 maçta forma giyen Mane, 11 gol atarken 4 asist yaptı.

    2012 yılından beri Senegal Milli Takımı formasını giyen Sadio Mane, 92 maçta 33 kez fileleri havalandırdı. Premier Lig'de 263 kez forma giydi. 111 gol atıp 47 asist yaptı. Metz, Southampton, Red Bull Salzburg ve Liverpool formalarını da giyen Sadio Mane, yaptığı iyiliklerle adından söz ettiriyor. Çevresinde yardıma muhtaç biri varsa öncelikle Bayern Münih'in yıldızı koşuyor.

        Bayern Münih'in Müslüman yıldızı Mane daha önce yaptığı açıklamada, "Din benim için çok önemli. Senegal'in yüzde 90'ı müslümandır. Dinimin kurallarına uyuyorum. Günde 5 vakit namaz kılıyorum. İslam'ın kurallarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bayern Münih'ın yıldız futbolcusu, 2022 yılında Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

        Liverpool'da oynadığı dönemlerde ise, "Oruç tutarken oynamak ve idmana çıkmak hiç kolay değil. Ramazan ayı öncesi antrenörümüz ve takım kaptanımızla konuşup antrenmanı sabah saatlerine almak istedik zira sabah idmana çıkınca öğleden sonra evde dinlenmek için çok zamanımız olacaktı. Öteki türlü 14'te 15'te idman yapınca zor oluyor. Teknik direktörümüz talebimizi kabul etti. Bu da saha içinde en iyi performansımızı vermemizi sağlıyor. Liverpool, işimizi kolaylaştırmak için her şeyi yaptı" açıklamasını yapmıştı.

        30 yaşındaki Senegalli yıldız, ülkesine yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Mane, memleketi Bambaly'de adeta kimsesizlere kol kanat geriyor. Doğduğu köyü adeta yeniden yapılandıran Mane'nin iyilikleri ülkesinde ve dünyada sıkça konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu, Bambaly'de 600 bin dolarlık bir hastaneyi finanse etti. 300 bin dolarlık bir okul inşa etti. Buradaki okul ve hastanelerden yüzlerce insan faydalandı.

            Sadio Mane, ayrıca her aileye ayda 100 dolar veriyor. Doğduğu köye 4G internet sağlıyor. Sadio Mane, bununla da yetinmiyor. Bir postanenin inşasına başlayan yıldız futbolcu daha fazla imkan sağlamak için gece gündüz uğraşıyor.
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