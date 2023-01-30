Son dakika: Senegalli yıldız Sadio Mane yardım meleği çıktı!

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Alman devinin sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Sadio Mane, Bundesliga'ya iyi bir giriş yapmıştı. 32 milyon euroya transfer edilen Sadio Mane, 2022 Dünya Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 8 Kasım'da oynanan Werder Bremen maçında kaval kemiğinden sakatlanan tecrübeli futbolcu yaklaşık 2 aydır oynamıyor.
Alman devi Bayern Münih geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıldız oyuncuları Sadio Mane'nin idmanlara başladığını ve Paris Saint Germain ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Bayern, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 14 Şubat'ta PSG'ye konuk olacak. 8 Mart'ta ise karşılaşmanın rövanşı oynanacak. Bayern Münih formasıyla şimdiye kadar 23 maçta forma giyen Mane, 11 gol atarken 4 asist yaptı.
2012 yılından beri Senegal Milli Takımı formasını giyen Sadio Mane, 92 maçta 33 kez fileleri havalandırdı. Premier Lig'de 263 kez forma giydi. 111 gol atıp 47 asist yaptı. Metz, Southampton, Red Bull Salzburg ve Liverpool formalarını da giyen Sadio Mane, yaptığı iyiliklerle adından söz ettiriyor. Çevresinde yardıma muhtaç biri varsa öncelikle Bayern Münih'in yıldızı koşuyor.