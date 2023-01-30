Son dakika: Senegalli yıldız Sadio Mane yardım meleği çıktı!

Liverpool'da oynadığı dönemlerde ise, "Oruç tutarken oynamak ve idmana çıkmak hiç kolay değil. Ramazan ayı öncesi antrenörümüz ve takım kaptanımızla konuşup antrenmanı sabah saatlerine almak istedik zira sabah idmana çıkınca öğleden sonra evde dinlenmek için çok zamanımız olacaktı. Öteki türlü 14'te 15'te idman yapınca zor oluyor. Teknik direktörümüz talebimizi kabul etti. Bu da saha içinde en iyi performansımızı vermemizi sağlıyor. Liverpool, işimizi kolaylaştırmak için her şeyi yaptı" açıklamasını yapmıştı.