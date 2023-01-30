Beşiktaş taraftarı isyanda! Potaya da bir Şenol Güneş lazım

Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Ardından Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor engellerini aşarak 5'te 5 yaptı. Daha önce Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş taraftarı yine havaya sokmayı başardı.

ISMAEL GİTTİ… BÜTÜN DERTLER BİTTİ…

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ilk 11 hafta büyük sıkıntılar çekti. Teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte bir türlü istenilen saha sonuçları gelmedi. Bunun ötesinde ortaya konan futbol da taraftarı mutlu etmedi. Sonunda da Fransız teknik adamla yollar ayrıldı. Şenol Güneş yönetimindeki Kar Kartal, 19 maç sonunda topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde.