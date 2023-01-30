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    • Spor
    • 30.01.2023 12:19
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    • 30.01.2023 12:19
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    Beşiktaş taraftarı isyanda! Potaya da bir Şenol Güneş lazım

    Son  dakika haberleri... Süper Lig’de teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in oturmasıyla birlikte toparlanan Siyah-Beyazlılar üst üste aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Kara Kartal, Süper Lig’de 5’te 5 yaptı ve oyununu da geliştirmeyi başardı. Futbolda gülen Beşiktaş taraftarı basketbolda ise adeta kan ağlıyor. Beşiktaş taraftarı isyanda. İşte haberimizin detayı...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Taraftar isyanda! Potaya da bir Güneş lazım

    Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Ardından Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor engellerini aşarak 5'te 5 yaptı. Daha önce Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş taraftarı yine havaya sokmayı başardı.

    ISMAEL GİTTİ… BÜTÜN DERTLER BİTTİ…
    Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ilk 11 hafta büyük sıkıntılar çekti. Teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte bir türlü istenilen saha sonuçları gelmedi. Bunun ötesinde ortaya konan futbol da taraftarı mutlu etmedi. Sonunda da Fransız teknik adamla yollar ayrıldı. Şenol Güneş yönetimindeki Kar Kartal, 19 maç sonunda topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde.

    BASKETBOLDA TEPETAKLAK
    Beşiktaş, futbolda iyi giderken basketbolda ise tam tersine tepetaklak durumda… Siyah-Beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 17 maç sonunda aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, geride kalan haftalarda 13 mağlubiyet alırken ortaya koyduğu performansla taraftarlarını üzdü.

    AHMET KANDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI
    Beşiktaş Emlakjet'in sezon başındaki hocası Ahmet Kandemir'di… Tecrübeli hoca ile Süper Lig'de 3 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar kan değişikliğine gitti. Yerine Polonyalı koç Igor Milicic geldi. Ancak Milicic de Beşiktaş'a çare olmadı. Kara Kartal son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

        SON HAFTA MANİSA'YA KAYBETTİ
        Son hafta 16. sırada yer alan Manisa Bld.'ye deplasmanda 76-73 yenilmekten kurtulamadılar. Kritik bir yenilgi alan Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Beşiktaş taraftarının ortak fikri, "Koskoca Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz. Bu kulüp bunu hak etmiyor. Yazık gerçekten çok yazık!" şeklindeydi.

        TARAFTARLAR ADETA İSYANDA
        Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Futbol takımımız çok iyi şekilde yoluna devam ediyor. Ancak basketbolda da bize bir Şenol Güneş lazım. Ahmet Kandemir ve Igor Milicic de kötü gidişatı değiştiremedi. Yönetimin acil önlemler alması lazım. Yoksa göz göre göre düşeceğiz" yorumunda bulundu.
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        Haberler Spor Beşiktaş taraftarı isyanda! Potaya da bir Şenol Güneş lazım
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