Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte ödenecek para

Mücadelenin ardından 21 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.

TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE KATILACAK

Kulübe maksimum katkı sağlayacak ismi arayan Kanarya, Parma'da oynayan Jayden Oosterwolde'ye teklif yaptı ve bu transferde imza aşamasına kadar geldi. Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili kulübü ile son görüşmeler yapılıyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde de hazır bir şekilde takıma katılacak.