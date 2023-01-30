Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte ödenecek para

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe "Ailemize hoş geldin" ifadeleri ve özel video ile Jayden Oosterwolde transferini duyurdu.
FENERBAHÇE OOSTERWOLDE'Yİ KAP'A BİLDİRDİ
Sarı-lacivertli ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6 milyon euro ödenecektir."
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferini günler öncesinden duyurmuştu.
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Jayden Oosterwolde dün Kasımpaşa müsabakasını tribünden takip etti.
Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların ilgisiyle karşılaştı.