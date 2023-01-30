Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.01.2023 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2023 17:09
    ABONE OL

    Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte ödenecek para

    Son dakika haberleri... Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu transfer artık resmileşti. Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe transferi resmen duyurdu

    Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı.

    Fenerbahçe "Ailemize hoş geldin" ifadeleri ve özel video ile Jayden Oosterwolde transferini duyurdu.

    FENERBAHÇE OOSTERWOLDE'Yİ KAP'A BİLDİRDİ
    Sarı-lacivertli ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6 milyon euro ödenecektir."

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferini günler öncesinden duyurmuştu.

    FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
    Jayden Oosterwolde dün Kasımpaşa müsabakasını tribünden takip etti.

    Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

        Mücadelenin ardından 21 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.

        TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE KATILACAK
        Kulübe maksimum katkı sağlayacak ismi arayan Kanarya, Parma'da oynayan Jayden Oosterwolde'ye teklif yaptı ve bu transferde imza aşamasına kadar geldi. Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili kulübü ile son görüşmeler yapılıyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde de hazır bir şekilde takıma katılacak.

        HOLLANDA'DA BOY GÖSTERDİ
        26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine Twente'de başlamıştı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2020'de 10 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Oosterwolde, ilk sezonunda Hollanda Eredivisie'de 26 maça çıktı.

        PARMA'DA GÖZE GİRDİ
        Kısa sürede takımın bankoları arasında yer alan yetenekli futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi. Savunma ve hücumdaki yetenekleriyle ön plana çıkan Oosterwolde, 2021-22 sezonunun ilk yarısında 14 karşılaşmada forma giydi.
            Hangi Kredi
            Haberler Spor Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte ödenecek para
                SON DAKİKA