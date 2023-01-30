Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe üçüncü bombayı patlatıyor! Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi geliyor?

JESUS FUTBOLCULARINI ÖVDÜ

Maç sonunda hem futbolcularının hem de takımın genel performansını değerlendiren Jorge Jesus, "Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor. Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. 2. golde sevindim. Çünkü güzel bir oyun sonrasında geldi. Bundan dolayı mutlu oldum. Akıllı bir şekilde hızlı bir taç atışı sonrasında, güzel bir oyunla golü bulduk. Neredeyse o an ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım" ifadesini kullandı.