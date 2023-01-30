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    • 30.01.2023 15:23
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    • 30.01.2023 15:48
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    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe üçüncü bombayı patlatıyor! Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi geliyor?

    Son dakika haberleri... Ara transferde şu ana kadar iki hamle yapan Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde’nin ardından Fabio Borini’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karagümrük formasını giyen İtalyan kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 18 maçta 12 gol ve 7 asistle tam 19 gole katkıda bulunan Borini’nin ismi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda takımla anılıyordu. Ancak Fenerbahçe’nin flaş bir hamle yaparak yıldız futbolcuyu kadroya katmaya yaklaştığı öğrenildi. Bu bomba transferle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Fenerbahçe üçüncü bombayı patlatıyor

    Evinde aldığı Galatasaray yenilgisi sonrası büyük bir şoka giren Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet elde ederek kendine geldi. Son olarak dün Kasımpaşa önünde 5-1'lik flaş bir galibiyet alan Sarı-Lacivertliler oynadığı futbolla da taraftarlarını mest etti. Enner Valencia attığı 4 golle geceye damgasını vururken, Jorge Jesus'un ilk 11'de görev verdiği Arda Güler de performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

    JESUS FUTBOLCULARINI ÖVDÜ
    Maç sonunda hem futbolcularının hem de takımın genel performansını değerlendiren Jorge Jesus, "Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor. Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. 2. golde sevindim. Çünkü güzel bir oyun sonrasında geldi. Bundan dolayı mutlu oldum. Akıllı bir şekilde hızlı bir taç atışı sonrasında, güzel bir oyunla golü bulduk. Neredeyse o an ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım" ifadesini kullandı.

    İLK BOMBA SAMET'LE PATLADI
    Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak yapmıştı. 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan alınan tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus'un görev verdiği Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarındaki performansıyla tam not aldı. Samet'in gelişi sonrası Fenerbahçe'nin savunmasında yaşanan birçok sorunun ortadan kalkması da dikkat çekiyor.

        OOSTERWOLDE BUGÜN AÇIKLANACAK
        Fenerbahçe ikinci transfer takviyesini ise sol beke yaptı. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaşma sağladığı Jayden Oosterwolde dün İstanbul'a gelmişti. Kasımpaşa maçını tribünden takip eden Hollandalı yıldız bugün sağlık kontrolünden geçti. 21 yaşındaki Oosterwolde'nin akşam saatlerinde 4.5 yıllık resmi imzayı atması ve transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonuslarla beraber Parma'ya 8.5 milyon Euro vereceği gelen bilgiler arasında.


        ŞİMDİ SIRA HÜCUM HATTINDA
        Samet ve Oosterwolde ile defansını güçlendiren Fenerbahçe şimdi bir hamle de hücum bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Fabio Borini için flaş adımlar atmaya başladı. Başkan Ali Koç'un 24 saat içinde Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek transferi bitireceği ifade ediliyor.

        HURMA, A SPOR'A AÇIKLAMIŞTI
        Geçtiğimiz hafta A Spor canlı yayınına konuk olan Hurma, Borini ile ilgili gelişmeleri yorumlamıştı. Başkan Süleyman Hurma, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben kendisine izin vermedim. Fenerbahçe ile temasımız olmadı. Türkiye'den büyük bir kulüp istedi. Arkadan uğraşan kulüpler de oldu. Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmak lazım. Piyasayı kızıştırmak istemiyorum. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İsteğimiz sözleşme yenilemek. Borini'nin takımda kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

            SON NOKTAYI KOYACAKLAR
            Alınan bilgilere göre Başkan Aziz Yıldırım, Süleyman Hurma ile yaptığı telefon görüşmesinde para ve futbolcu teklifinde bulundu. Tarafların kısa süre içinde yüz yüze de görüşerek transfere son noktayı koyacağı öğrenildi. Fabio Borini konusundaki tüm gelişmeler takvim.com.tr'de olacak.
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