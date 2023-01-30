Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe üçüncü bombayı patlatıyor! Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Evinde aldığı Galatasaray yenilgisi sonrası büyük bir şoka giren Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet elde ederek kendine geldi. Son olarak dün Kasımpaşa önünde 5-1'lik flaş bir galibiyet alan Sarı-Lacivertliler oynadığı futbolla da taraftarlarını mest etti. Enner Valencia attığı 4 golle geceye damgasını vururken, Jorge Jesus'un ilk 11'de görev verdiği Arda Güler de performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.
JESUS FUTBOLCULARINI ÖVDÜ
Maç sonunda hem futbolcularının hem de takımın genel performansını değerlendiren Jorge Jesus, "Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor. Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. 2. golde sevindim. Çünkü güzel bir oyun sonrasında geldi. Bundan dolayı mutlu oldum. Akıllı bir şekilde hızlı bir taç atışı sonrasında, güzel bir oyunla golü bulduk. Neredeyse o an ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım" ifadesini kullandı.
İLK BOMBA SAMET'LE PATLADI
Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak yapmıştı. 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan alınan tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus'un görev verdiği Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarındaki performansıyla tam not aldı. Samet'in gelişi sonrası Fenerbahçe'nin savunmasında yaşanan birçok sorunun ortadan kalkması da dikkat çekiyor.