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    • Spor
    • 30.01.2023 20:08
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    • 30.01.2023 20:11
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    Galatasaray Kaan Ayhan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları

    Son dakika haberine göre Galatasaray, Kaan Ayhan transferini resmen bitirdi. KAP'a açıklama yapan sarı-kırmızılı ekip gurbetçi futbolcunun yıl sonuna kadar 400 bin euro karşılığında kiralandığını ve 2,8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

    takvim.com.tr
    G.Saray transferi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları

    Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan milli savunmacı Kaan Ayhan'ın kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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    Haberler Spor Galatasaray Kaan Ayhan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları
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