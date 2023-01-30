Galatasaray Kaan Ayhan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan milli savunmacı Kaan Ayhan'ın kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.