Trabzon ilk yarıyı önde kapattığı maçta Hatay’a yenildi





TRABZON'DAN PENALTI İSYANI

Hatay-Trabzon maçının 60. dakikasında Bordo- Mavililerin korner atışı sırasında yaşanan pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı. Bartra'nın hava topuna çıkmasının engellendiğini belirten Toroğlu, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Trabzonspor taraftarları da bu duruma isyan ederek tepki gösterdi. Maçta skor o anda 2-1'di.



3 DAKİKADA ŞOKA UĞRADI

İlk yarıyı önde tamamlayan Trabzonspor 47'de Siopis'le gole çok yaklaştı. Ancak ardından 3 dakika içinde 2 gol bulan Hatayspor öne geçti. Bordo-Mavililer çok büyük bir şok yaşadı.

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