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    Trabzon ilk yarıyı önde kapattığı maçta Hatay’a yenildi

    Maça iyi başlayan Trabzon, Bardhi’nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Hatay ikinci yarıya El Kabi’nin golü ile başlayınca skor eşitlendi... 50. dakikada Bertuğ takımına kritik galibiyeti getirdi

    Yine aynı ’Hatay’a düştü

    Süper Lig'in 21. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



    UĞURCAN'DAN ÇOK İYİ KURTARIŞ
    37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. İlk yarıyı Trabzon 1-0 önde tamamladı.

    SİOPİS'İN FÜZESİ ÜST DİREKTE
    47'de Siopis'in sert şutu üst direkten geri geldi. 48'de Bertuğ, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.



    88'DE SAHNEYE ERCE ÇIKTI
    50'de Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1. 55'te Gomez'in kafa vuruşunde kaleci Erce gole izin vermedi. 88'de Umut Bozok'un şutunda Erce başarılıydı. Hatay maçı 2-1 kazandı.

    DENİYORUZ OLMUYOR
    Trabzonspor'un Hatayspor'a yenilmesi sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. "Trabzonspor'da dalgalanma var Karadeniz'in dalgaları gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.



        TRABZON SONUNU GETİREMEDİ
        Maça iyi başlayan ve golü de erken bulan Trabzonspor sonunu getiremedi. Bir deplasmandan daha puansız döndü.

        FIRTINA'YA PERES ŞOKU
        Trabzonspor'un sağ beki Bruno Peres, 71. dakikada sağ omuzundan sakatlandı. Yerini Larsen'i bırakan 32 yaşındaki futbolcunun durumu bugün kontrollerden sonra belli olacak.



        TRABZON'DAN PENALTI İSYANI
        Hatay-Trabzon maçının 60. dakikasında Bordo- Mavililerin korner atışı sırasında yaşanan pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı. Bartra'nın hava topuna çıkmasının engellendiğini belirten Toroğlu, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Trabzonspor taraftarları da bu duruma isyan ederek tepki gösterdi. Maçta skor o anda 2-1'di.

        3 DAKİKADA ŞOKA UĞRADI
        İlk yarıyı önde tamamlayan Trabzonspor 47'de Siopis'le gole çok yaklaştı. Ancak ardından 3 dakika içinde 2 gol bulan Hatayspor öne geçti. Bordo-Mavililer çok büyük bir şok yaşadı.

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