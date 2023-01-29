Trabzon ilk yarıyı önde kapattığı maçta Hatay’a yenildi

Süper Lig'in 21. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
UĞURCAN'DAN ÇOK İYİ KURTARIŞ
37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. İlk yarıyı Trabzon 1-0 önde tamamladı.
SİOPİS'İN FÜZESİ ÜST DİREKTE
47'de Siopis'in sert şutu üst direkten geri geldi. 48'de Bertuğ, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.
88'DE SAHNEYE ERCE ÇIKTI
50'de Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1. 55'te Gomez'in kafa vuruşunde kaleci Erce gole izin vermedi. 88'de Umut Bozok'un şutunda Erce başarılıydı. Hatay maçı 2-1 kazandı.
DENİYORUZ OLMUYOR
Trabzonspor'un Hatayspor'a yenilmesi sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. "Trabzonspor'da dalgalanma var Karadeniz'in dalgaları gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.