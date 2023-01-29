Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.01.2023 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2023 14:27
    ABONE OL

    CANLI | İstanbulspor - Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | İstanbulspor - Kayserispor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Kayserispor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    İstanbulspor - Kayserispor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



    İLK 11'LER
    İstanbulspor: Jensen, Duhan, Okan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Ali Yaşar, Ethemi, Eze
    Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Gökhan

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
    Haberler Spor CANLI | İstanbulspor - Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE
        SON DAKİKA