CANLI | İstanbulspor - Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Kayserispor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kayserispor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.





İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Okan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Ali Yaşar, Ethemi, Eze

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Gökhan