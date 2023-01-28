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    • Spor
    • 28.01.2023 16:03
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    • 28.01.2023 18:45
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    Fırtına deplasmanda kayıp! Hatayspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol bulan ev sahibi Hatayspor 2-1'lik skorla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fırtına deplasmanda kayıp!

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

    26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

    37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

    39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

        43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.

        İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        46. dakikada Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direten döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

        48. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kaleci Erce Kardeşler'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Bertuğ Özgür Yıldırım, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

        50. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

        55. dakikada Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

        59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

            88. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Dilan Bozok'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler tehlikeyi önledi.

            90+2. dakikada sol kanatta Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

            90+9. dakikada El-Kaabi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

            Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


            Stat: Yeni Hatay

            Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir

            Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 71 Aabid), Boudjemaa (Dk. 90+4 Dudziak), Onur Ergün (Dk. 46 Ribeiro), Lobjanidze, Kaan Kanak (Dk. 46 El-Kaabi), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 81 Ze Luis)

            Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 72 Larsen), Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Bardhi (Dk. 55 Trezeguet), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Umut Dilan Bozok), Djaniny (Dk. 82 Lahtimi), Maxi Gomez

            Goller: Dk. 9 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 48 El-Kaabi, Dk. 50 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

            Sarı kartlar: Dk. 16 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Bruno Peres (Trabzonspor), Dk. 53 Musa Çağıran, Dk. 66 Boudjemaa, Dk. 76 Ribeiro, Dk. 90+6 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
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