Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan İstanbul'a geldi!

Transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli savunmacı için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK, ZORUNLU OPSİYON YOK
400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.
2.8 MİLYON EURO'YA TRANSFERİ MÜMKÜN
Sarı-kırmızılı ekip, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak. Öte yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.