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    • Spor
    • 29.01.2023 01:07
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    • 29.01.2023 01:07
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    Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan İstanbul'a geldi!

    Transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyururken, milli İstanbul'a geldi.

    Kaan Ayhan, İstanbul’da

    Transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli savunmacı için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı.



    SEZON SONUNA KADAR KİRALIK, ZORUNLU OPSİYON YOK
    400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.



    2.8 MİLYON EURO'YA TRANSFERİ MÜMKÜN
    Sarı-kırmızılı ekip, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak. Öte yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.



        KAP AÇIKLAMASI YAPILDI
        Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



        MİLLİ FUTBOLCU İSTANBUL'DA
        Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

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