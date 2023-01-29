Lider Galatasaray, Giresun'da da 3 puanı aldı! Müthiş seri 10 maça çıktı





REKORLARI KIRACAK TAKIM VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "4-0 önemli skor. Rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmeliyiz" dedi. Ligde 10, toplamda 13 maç üst üste kazanmayı yorumlayan Buruk, "Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak" diye konuştu.



YUNUS: ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM

Yunus Akgün, "İlk golümü attım. Şeytanın bacağını kırdım. Umarım devamı gelecek" dedi. 22 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey. Her maçı kazanmak istiyoruz. Maçlara gelirken Galatasaray marşı açıyoruz otobüste. Bizim totemimiz oldu" ifadelerini kullandı.