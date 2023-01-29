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    Lider Galatasaray, Giresun'da da 3 puanı aldı! Müthiş seri 10 maça çıktı

    44’te Icardi penaltı kaçırdı. 45+3’te Mertens çok kritik bir gol attı. 60’ta Dubois müthiş bir füzeyle skoru 2-0 yapt ı. Rashica ve Yunus, Cimbom’u farka taşıdı.

    10 numara 5 yıldız

    Cimbom'a rakip dayanmıyor... Sarı-Kırmızılılar zorlu Giresunspor deplasmanında da 4-0 kazanarak üst üste 10. galibiyetini aldı. Galatasaray böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 7 puana, Beşiktaş ile de 10 puana çıkardı. 40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Arias'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Ancak Icardi'nin vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.



    DUBOİS SAĞ AYAĞIYLA MÜKEMMEL VURDU
    45+3. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'nin vuruşu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Boşta kalan topu Mertens ağlara gönderdi: 0-1. 60. dakikada Dubios sağ ayağıyla uzak köşeye mükemmel bir plase gönderdi: 0-2. 79. dakikada Rashica yüzde yüzlük pozisyonda Onurcan'ı geçemedi.



    GOL PERDESİNİ YUNUS AKGÜN KAPATTI
    89. dakikada Rashica rakipten topu kaptıktan sonra yerden güzel bir vuruşla golü attı: 0-3. 90+5. dakikada sahneye Yunus Akgün çıktı. Genç futbolcu sağ ayağıyla topu uzak köşeye yolladı: 0-4. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.



        RASHİCA BİR İLKİ YAŞADI
        Dünkü maçta ikinci yarıda görev yapan Milot Rashica bir ilki yaşadı. Kosovalı kanat oyuncusu skoru 3-0 yaptı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golüne imza attı. Rashica bir de yüzde yüzlük pozisyonda kaleciye takıldı.



        SON 8 MAÇTA TAM 7 GOLE KATKI YAPTI
        Giresun deplasmanında çok kritik bir golle Galatasaray'ı öne geçiren Mertens son haftalardaki müthiş çıkışını sürdürüyor. Belçikalı yıldız ligdeki son 8 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.



        2018'DEN BU YANA İLK KEZ!
        Aslan'ın sezon başında sağ beke takviye ettiği Leo Dubois, Boey'nin yüzünden sol bek oldu! 61'de muhteşem bir gol atan Dubois, Mart 2018'den bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü Giresun filelerine gönderdi. Dubois 2018'de, Nantes'ta oynarken Marsilya'ya gol atmıştı.



            İŞTE MÜTHİŞ SERİ
            2-0 Karagümrük
            2-1 Beşiktaş
            7-0 Başakşehir
            2-1 İstanbulspor
            2-1 Sivasspor
            2-1 Ankaragücü
            3-0 Fenerbahçe
            4-0 Hatayspor
            2-1 Antalyaspor
            4-0 Giresunspor



            ICARDI'DEN 4 YIL SONRA KARAVANA
            Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi, Giresunspor maçının 41. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Arjantinli forvet en son Inter forması giydiği dönemde 26 Mayıs 2019'da oynanan Empoli maçında penaltı kaçırmıştı. Inter o maçı 2-1 kazanmıştı. Yıldız forvet böylelikle 4 yıl aranın ardından penaltı kaçırdı.



            DUBOİS: GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM
            61'de nefis bir gol atan Leo Dubois, "Atağın içinde buldum kendimi. Gol atabileceğimi hissettim. Sol kanattaydım, top sağ ayağıma geldi. Şutu çektim ve gol oldu" dedi.



                HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ
                Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda 11'e giren Emin Bayram, "Şans geliyor, geldiğinde de bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

                TORREİRA: BİZİ KİMSE DURDURAMAZ
                Son iki maçta müthiş oynayan Lucas Torreira maç sonu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uruguaylı orta saha, "Büyük zafer Galası! Bu arzu ve kararlılıkla kimse bizi durduramaz. Bu yolda birlikteyiz" dedi.



                REKORLARI KIRACAK TAKIM VAR
                Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "4-0 önemli skor. Rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmeliyiz" dedi. Ligde 10, toplamda 13 maç üst üste kazanmayı yorumlayan Buruk, "Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak" diye konuştu.

                YUNUS: ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM
                Yunus Akgün, "İlk golümü attım. Şeytanın bacağını kırdım. Umarım devamı gelecek" dedi. 22 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey. Her maçı kazanmak istiyoruz. Maçlara gelirken Galatasaray marşı açıyoruz otobüste. Bizim totemimiz oldu" ifadelerini kullandı.



                UZATMALARI SEVİYOR
                Giresunspor karşısında 45+3'te attığı golle maçta öne geçen Galatasaray, 4 golle maçların ilk yarılarının duraklama dakikalarında en çok gol bulan takım konumunda bulunuyor.

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                Haberler Spor Lider Galatasaray, Giresun'da da 3 puanı aldı! Müthiş seri 10 maça çıktı
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