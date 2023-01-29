Lider Galatasaray, Giresun'da da 3 puanı aldı! Müthiş seri 10 maça çıktı

Cimbom'a rakip dayanmıyor... Sarı-Kırmızılılar zorlu Giresunspor deplasmanında da 4-0 kazanarak üst üste 10. galibiyetini aldı. Galatasaray böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 7 puana, Beşiktaş ile de 10 puana çıkardı. 40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Arias'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Ancak Icardi'nin vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.
DUBOİS SAĞ AYAĞIYLA MÜKEMMEL VURDU
45+3. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'nin vuruşu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Boşta kalan topu Mertens ağlara gönderdi: 0-1. 60. dakikada Dubios sağ ayağıyla uzak köşeye mükemmel bir plase gönderdi: 0-2. 79. dakikada Rashica yüzde yüzlük pozisyonda Onurcan'ı geçemedi.
GOL PERDESİNİ YUNUS AKGÜN KAPATTI
89. dakikada Rashica rakipten topu kaptıktan sonra yerden güzel bir vuruşla golü attı: 0-3. 90+5. dakikada sahneye Yunus Akgün çıktı. Genç futbolcu sağ ayağıyla topu uzak köşeye yolladı: 0-4. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.