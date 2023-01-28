Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı! Giresunspor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET
Galatasaray, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.
11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.
24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.