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    • Spor
    • 28.01.2023 17:57
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    • 28.01.2023 21:44
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    Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı! Giresunspor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 21. hafta maçında Giresunspor'a konuk oldu. Deplasmanda rakibine 4 gol atarak galibiyet serisini 10'a çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı!

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.

    LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET
    Galatasaray, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.

    Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.


    MAÇTAN DAKİKALAR
    Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

    11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

    24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

    38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

        46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

        Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

        55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

        78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

            88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

            90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

            Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.


            KARŞILAŞMADA İLK 11'LER
            GİRESUNSPOR:             Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

            GALATASARAY: Muslera, Emin, Nelsson, Dubois, Boey, Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardı.

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            Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı!
            Haberler Spor Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı! Giresunspor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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