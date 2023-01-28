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    • Spor
    • 28.01.2023 14:35
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    • 28.01.2023 23:30
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    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti! Yeni MHK başkanı Lale Orta mı olacak?

    Son dakika haberi.... Son 10 yılda 8 kez başkanı değişen Merkez Hakem Kurulu'nda bir deprem daha yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF'ye istifasını sundu. VAR kayıtlarının açıklaması nedeniyle hakemler arasından rahatsızlık oluştuğu öne sürülmüştü. Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TFF’de istifa şoku!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik'in, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile federasyonun Levent'teki binasında bir araya geldiği belirtilerek, "Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş, TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.

    TFF'nin yeni MHK Başkanı ve üyelerini belirlemek için çalışmalara başlandığı, gelişmelerin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

    8 BAŞKAN DEĞİŞTİ
    Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.

    O isimler ve görev süreleri şu şekilde:
    Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
    Kuddusi Müftüoğlu (2015)
    Sabri Çelik (2019, 2023)
    Zekeriya Alp (2019)
    Serdar Tatlı (2020)
    Ferhat Gündoğdu (2021)

    'VAR' TARTIŞMASI
    TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.

    Kayıtların açıklanmasının hakemler arasında rahatsızlığa neden olduğu öne sürülmüştü.

    LALE ORTA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
    MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Lale Orta'nın geçici olan bu görevi kabul ettiği öğrenildi. Yapılan toplantıda MHK yönetimi de masaya yatırıldı. Eski MHK yönetiminden de bazı isimlerin yer alacağı Merkez Hakem Kurulu'nda yeni isimler üstünde mutabakata varıldığı zaman TFF'nin Lale Orta ve yeni MHK üyelerini resmen açıklaması bekleniyor. Yeni MHK'nın görevi Haziran ayındaki genel kurula kadar geçerli olacak. Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başka adaylarla da görüşme yaptı. Ancak en detaylı şekilde görüşülen isim Lale Orta oldu. FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor.

        ÇAKIR VE AYDINUS OLAMIYOR
        Bu arada ilerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un talimat gereği bu hakları şimdilik yok. Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek.

        İLK KADIN MHK BAŞKANI OLACAK
        Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak.

        SABRİ ÇELİK KİMDİR?
        Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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