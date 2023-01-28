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    • Spor
    • 28.01.2023 15:21
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    • 28.01.2023 15:21
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    Hatayspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE || 28 Ocak 2023 Hatayspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz FULL HD canlı yayın linki...

    Hatayspor - Trabzonspor maçı ile devam edecek. 21. hafta maçında Trabzonspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk olacak. Fırtına, zorlu deplasmandan galip gelerek yükselişe geçmek istiyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Hatayspor Trabzonspor maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Hatayspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. .

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    HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi

    Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Onur, Adekugbe, Aabid, Boudjema, Ribeiro, El Kaabi, Lobzhanidze, Bertuğ

        SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

        Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

        HATAY ÇIKIŞ ARIYOR!

        Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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        Haberler Spor Hatayspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE || 28 Ocak 2023 Hatayspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz FULL HD canlı yayın linki...
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