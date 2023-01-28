Hatayspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE || 28 Ocak 2023 Hatayspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz FULL HD canlı yayın linki...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. .
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HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi
Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Onur, Adekugbe, Aabid, Boudjema, Ribeiro, El Kaabi, Lobzhanidze, Bertuğ