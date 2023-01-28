Hatayspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE || 28 Ocak 2023 Hatayspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz FULL HD canlı yayın linki...

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.