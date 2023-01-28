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    • Spor
    • 28.01.2023 14:24
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    • 28.01.2023 14:46
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    Dele Alli gol ve performansıyla Ada basınını salladı

    Beşiktaş'ta sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin performansı uzun süredir eleştiri konusu. Sakatlıklar ve cezalı isimler nedeniyle Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alli, isteği ve hırsının yanında uzun aranın ardından gol atarak taraftarla arasını düzelltti. Yıldız oyuncu dikkat çeken perfomansı İngiltere ve İtalya basınında da haber oldu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Ada basınını salladı

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan transfer edilen Dele Alli, son oynanan Alanyaspor maçında Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşadı. İngiliz yıldızın attığı gol, hem İtalya hem de Ada basınında yer buldu. Beşiktaş taraftarlarının Dele Alli ile ilgili yorumları da manşetleri süsledi.

    SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME
    Beşiktaş yöneticilerinin fırsat transferi olarak gördüğü Dele Alli, Everton'dan kadroya dahil edildi ve 26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

    SİVAS MAÇINDA İLK KEZ FORMAYI GİYDİ
    Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'a gelen Dele Alli Süper Lig'in 4.haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi.

    İLK GOLÜ ANKARAGÜCÜ'NE ATTI
    Estetik hareketleri ve rakibi eksiltmesiyle Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran futbolcu, 5.haftadaki Ankaragücü maçında da ağları havalandırdı ve Siyah-Beyazlı forma ile ilk golünü kaydetmiş oldu.

        5 AYA YAKIN FORMASINDAN UZAK KALDI
        Daha sonra sakatlıklar yaşayan ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonrasında ilk 11'de yer aldı. Dele Alli, Alanyaspor maçında takımının 3, kendisinin de bu sezonki 2. golüne imza atmış oldu.

        DELE ALLI BİR ADIM ATTI
        Beşiktaş ile Şanlıurfaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 29. dakikada oyundan alınan Dele Alli, tribünler tarafından ıslıklanmıştı. İngiliz futbolcu, rüzgarı tersine çevirme noktasında bir adım attı.

        NİHAYET TARAFTARLARI ETKİLEDİ
        Alanyaspor maçında gol atan Dele'nin performansıyla ilgili olarak The Sun'da yer alan haberde, "Dele Alli ilk 11'e gol atarak geri döndü ve nihayet Beşiktaş taraftarlarını etkiledi" ifadelerine yer verildi.

            İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU
            Alanyaspor maçında 39 kez topla buluşan ve yüzde 80 pas isabeti sağlayan Dele Alli, 8 ikili mücadeleden 6'sını kazandı. Siyah-Beyazlı futbolcu 4 hava topu mücadelesinin 3'ünden galip çıktı. Bu performans taraftarların da pozitif yorumlarını beraberinde getirdi.

            SENİ ÖLÜMÜNE SAVUNACAĞIZ DELE
            İngiliz basınındaki haberde bir Beşiktaş taraftarının, "Böyle oynamaya devam et, seni ölümüne savunacağız Dele Alli" ifadelerine yer verildi.

            'MAÇIN ADAMI OLDU'
            Öte yandan haberin detaylarında taraftarların yaptığı, "Dele Alli'nin geri dönüşü başladı" ve "Dele gol attı ve bence maçın adamı oldu" paylaşımlar da haberin detayında göze çarptı.

            İTALYAN BASININDA DA YER ALDI
            Bu arada İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan haberde de Dele Alli'nin attığı gole yer verildi.

                Söz konusu haber,de "Canlanan Dele Alli, Süper Lig'de 21.haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinde söz sahibi oldu ve 11'e golle geri döndü" denildi. Haberin detayında Alanyaspor'un İtalyan çalıştırıcısı Francesco Farioli'nin sahadan üzüntüyle ayrıldığına da dikkat çekildi.

                MOTİVASYON KAYNAĞIM BU
                Maçta sonra attığı gol ve galibiyet hakkında konuşan Dele Alli, "Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim, motivasyon kaynağım bu. Buraya gelirken insanların beklentisi vardı. Yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım. Benim değil, takımın performansı önemli. Ben de her maç elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

                DELE ALLI'NİN SÖZLEŞMESİ
                26 yaşında ve 1.88 boyundaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son bulacak. Yakın dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan gönderilmesi yönünde rapor verdiği gündeme gelen futbolcunun Everton ile kontratı ise 30 Haziran 2024'te bitecek.

                Dele Alli'nin sözleşmesinde, "Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda değeri 6 milyon Euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon Euro olur" maddesi yer alıyor.
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