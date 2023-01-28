Dele Alli gol ve performansıyla Ada basınını salladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan transfer edilen Dele Alli, son oynanan Alanyaspor maçında Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşadı. İngiliz yıldızın attığı gol, hem İtalya hem de Ada basınında yer buldu. Beşiktaş taraftarlarının Dele Alli ile ilgili yorumları da manşetleri süsledi.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Beşiktaş yöneticilerinin fırsat transferi olarak gördüğü Dele Alli, Everton'dan kadroya dahil edildi ve 26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.