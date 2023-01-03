Sansasyonel transfer sansasyonel imza! Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için tören: "Çok rekor kırdım, biraz da burada kırayım"

İmzanın duyurulması sonrası açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo,"Farklı bir ülkede yeni bir lig macerasını dört gözle bekliyorum. Al Nassr'ın vizyonu ilham verici. Yeni takımıma katılmak ve takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak adına heyecan duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.



