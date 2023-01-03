Sansasyonel transfer sansasyonel imza! Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için tören: "Çok rekor kırdım, biraz da burada kırayım"
Manchester United'da yaşadığı sorunlar sonrası takımdan gönderilen, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sansasyonel bir transfere imza atarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaştı. Al Nassr, tüm dünyanın gözünü çevirdiği transfer için imza töreni düzenledi. Törende Ronaldo, "Çok rekor kırdım, biraz da burada rekor kırmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Portekizli yıldız eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile aynı formayı terletecek.
03.01.2023 19:48 - Son Güncelleme: 03.01.2023 19:55
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi büyük merak konusu olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
AL NASSR'IN VİZYONU İLHAM VERİCİ, HEYECAN DUYUYORUM'
Bu transfer dünya futbol gündemine damga vururken Portekizli süperstar, kararında etkili olan faktörleri dile getirmişti.
İmzanın duyurulması sonrası açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo,"Farklı bir ülkede yeni bir lig macerasını dört gözle bekliyorum. Al Nassr'ın vizyonu ilham verici. Yeni takımıma katılmak ve takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak adına heyecan duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.