Galatasaray'dan sürpriz hamle! Andreaw Gravillon için tekli yapıldı

Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, stoper transferi için sürpriz bir hamle yaptı.
GALATASARAY ANDREAW GRAVILION'A TEKLİF YAPTI
Galatasaray, Fransız ekibi Reims'in tecrübeli stoperi Andreaw Gravillon için teklifte bulundu.
Fransız medyasından Le10sport'a göre Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims ile 3.7 milyon euro bonservis+bonus karşılığında anlaşma sağladı.
L'Euipe ise haberinde "Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims'e 4.5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler çok ilerlemiş durumda" ifadelerini kullandı.