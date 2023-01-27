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    • Spor
    • 27.01.2023 14:24
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    • 27.01.2023 14:24
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    Galatasaray'dan sürpriz hamle! Andreaw Gravillon için tekli yapıldı

    Son dakika transfer haberleri… Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, stoper transferi için sürpriz bir hamle yaptı. Galatasaray, Fransız ekibi Reims’in tecrübeli stoperi Andreaw Gravillon için teklifte bulundu. İşte Andreaw Gravillon teklifinin detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’dan sürpriz hamle! | ÖZEL

    Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, stoper transferi için sürpriz bir hamle yaptı.

    GALATASARAY ANDREAW GRAVILION'A TEKLİF YAPTI
    Galatasaray, Fransız ekibi Reims'in tecrübeli stoperi Andreaw Gravillon için teklifte bulundu.

    Fransız medyasından Le10sport'a göre Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims ile 3.7 milyon euro bonservis+bonus karşılığında anlaşma sağladı.

    L'Euipe ise haberinde "Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims'e 4.5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler çok ilerlemiş durumda" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Galatasaray'dan sürpriz hamle! Andreaw Gravillon için tekli yapıldı
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