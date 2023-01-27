Şok eden ihanet! Mauro Icardi, Keita Balde ve Wanda Nara...

Wanda Nara ile çalkantılı bir aşk yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi, Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'yi Wanda Nara ile aldattığını duyurdu.
Cimbom'un golcüsü, Balde'nin attığı taciz mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı. Bu açıklamanın ardından Keita Balde, Icardi'yi aradı ancak golcü isim telefonu açmadı. Öte yandan Icardi, Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'ye mesaj atarak kocasının onu aldattığını iletti.
İddiaları reddeden Balde, Wanda Nara ile Dubai'de yaptığı görüşmenin dostane bir görüşme olduğunu ve iddialardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Arjantin basını ise Nara ile Guatieri'nin aynı kolyeden takıyor olmalarının tesadüf olmadığını ve bunun ihanet iddialarını güçlendiren bir kanıt olduğunu yazdı.
Yaşananların ardından Galatasaray taraftarları Balde'nin sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdırdı, Balde ise tepkiler sonrası fotoğrafları yoruma kapattı.
WANDA Nara ile Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'nin aynı kolyeden takıyor olması dikkati çekti ve bu detay sosyal medyayı salladı.
Cimbom'un golcüsü, Balde'nin attığı taciz mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı. Bu açıklamanın ardından Keita Balde, Icardi'yi aradı ancak golcü isim telefonu açmadı. Öte yandan Icardi, Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'ye mesaj atarak kocasının onu aldattığını iletti.
İddiaları reddeden Balde, Wanda Nara ile Dubai'de yaptığı görüşmenin dostane bir görüşme olduğunu ve iddialardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Arjantin basını ise Nara ile Guatieri'nin aynı kolyeden takıyor olmalarının tesadüf olmadığını ve bunun ihanet iddialarını güçlendiren bir kanıt olduğunu yazdı.
Yaşananların ardından Galatasaray taraftarları Balde'nin sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdırdı, Balde ise tepkiler sonrası fotoğrafları yoruma kapattı.
WANDA Nara ile Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'nin aynı kolyeden takıyor olması dikkati çekti ve bu detay sosyal medyayı salladı.