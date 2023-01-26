Nur topu gibi yeni bir kaosumuz oldu! Icardi Keita Balde'nin Wanda Nara'ya yürüdüğünü ifşaladı Galatasaraylılar olay yerine çöktü
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama sonra yine ayrılığı açıkladı. Şu sıralar ilişki durumları epey karışık olan ikili bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Mauro Icardi, evli ve 2 çocuğu olan eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'ya mesajlar atarak taciz ettiğini açıkladı. Ancak işin altından başka detaylar da çıktı.
26.01.2023 09:38 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:38
Önceki gece geç saatlerde Mauro Icardi ateşi yaktı, nur topu gibi yeni bir kaosumuz oldu. İşte Icardi'nin 'Wanda aldatılıyor' paylaşımı sonrası yaşananlar.
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.