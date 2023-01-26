Süper Lig'in devleri Fabio Borini için savaş çıkardı

Karagümrük'ün italyan yıldızı Fabio Borini transferde savaş çıkardı... Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir İtalyan yıldızı transfer etmek için büyük bir yarış halinde. Süper Lig'de bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'nin menajerinin önümüzdeki günlerde 4 kulüple de görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bu görüşme sonrasında hem Karagümrük'ü hem de İtalyan yıldızı ekonomik anlamda tatmin edecek kulüp transfer savaşından mutlu ayrılacak. Fatih Karagümrük'ün yıldızı Borini, Alanyaspor maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. İtalyan futbolcu bu sezon Siyah-Kırmızılı forma ile ligde 18 maça çıktı. Borini, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına 7 kez gol pası verdi. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi önemli takımların formasını giydi.



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