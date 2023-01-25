Sol bek arayan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız için teklifini yeniden artırdı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine Samet Akaydrın'ı transfer eden Sarı-Lacivertliler, sol beke de takviye yapmak istiyor. Yönetim, Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için yeni bir hamle yaptı. Fenerbahçe daha önce yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi güncelledi. Jorge Jesus'un da transfer edilmesini çok istediği Hollandalı yıldız için teklif bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya yükseltildi.







3 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı futbolcunun kulübü Parma ile görüşmelerin hızlandığı öğrenildi. Oosterwolde henüz 21 yaşında olduğu için Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırlamasına da takılmayacak. Hollanda'da Twente Kulübü'nün altyapısından yetişen Oosterwolde kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı. Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Oosterwolde, sol bek mevikisi dışında stoperde de görev yapabiliyor.







24 MAÇTA TEK GOLÜ VAR

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol kanat oyuncusu Parma'da 24 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, forma giydiği maçlarda 1 gole imza attı. Twente'de ise 41 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

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