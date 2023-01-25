Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sol bek arayan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız için teklifini yeniden artırdı

    Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 21 yaşındaki yıldızı Jayden Oosterwolde’yi transfer etmekte ısrarcı. Yönetim, Jorge Jesus’un “Mutlaka kadromuza katmalıyız” dediği genç futbolcu için teklifini bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’ya çıkardı...

    Oosterwolde çılgınlığı

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine Samet Akaydrın'ı transfer eden Sarı-Lacivertliler, sol beke de takviye yapmak istiyor. Yönetim, Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için yeni bir hamle yaptı. Fenerbahçe daha önce yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi güncelledi. Jorge Jesus'un da transfer edilmesini çok istediği Hollandalı yıldız için teklif bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya yükseltildi.



    3 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı futbolcunun kulübü Parma ile görüşmelerin hızlandığı öğrenildi. Oosterwolde henüz 21 yaşında olduğu için Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırlamasına da takılmayacak. Hollanda'da Twente Kulübü'nün altyapısından yetişen Oosterwolde kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı. Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Oosterwolde, sol bek mevikisi dışında stoperde de görev yapabiliyor.



    24 MAÇTA TEK GOLÜ VAR
    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol kanat oyuncusu Parma'da 24 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, forma giydiği maçlarda 1 gole imza attı. Twente'de ise 41 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Borçlar siliniyor
    Haberler Spor Sol bek arayan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız için teklifini yeniden artırdı
        SON DAKİKA