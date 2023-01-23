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    • Spor
    • 23.01.2023 20:09
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    • 23.01.2023 22:16
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    Konyaspor evinde Ankaragücü'ne boyun eğdi! Konyaspor 0 - 1 Ankaragücü MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sona erdi. 20. haftanın son maçında Konyaspor evinde Ankaragücü'ne ikinci yarıda yediği tek golle boyun eğdi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 22'ye çıkarırken, ev sahibi Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

    Konyaspor evinde kayıp

    Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

    Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

    Bu sonucun ardından Ankaragücü 22 puana yükseldi. 5 maçtır galip gelemeyen Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

    Ligin 21. haftasında Konyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

    19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

    37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

        51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

        Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Haberler Spor Konyaspor evinde Ankaragücü'ne boyun eğdi! Konyaspor 0 - 1 Ankaragücü MAÇ SONUCU
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