Konyaspor evinde Ankaragücü'ne boyun eğdi! Konyaspor 0 - 1 Ankaragücü MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 22 puana yükseldi. 5 maçtır galip gelemeyen Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Konyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.