G.Saray’ın yıldızı Icardi muhteşem performansı ile manşetleri süsledi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu sezonki 6. golünü Antalyaspor'a karşı attı. Beşiktaş derbisinde 2 kez fileleri sarsan yıldız isim, diğer gollerini ise Alanyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaydetti. 4 de asist yaparak toplam 10 gole katkı veren Icardi dünya basınında da gündem oldu.