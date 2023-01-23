G.Saray’ın yıldızı Icardi muhteşem performansı ile manşetleri süsledi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu sezonki 6. golünü Antalyaspor'a karşı attı. Beşiktaş derbisinde 2 kez fileleri sarsan yıldız isim, diğer gollerini ise Alanyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaydetti. 4 de asist yaparak toplam 10 gole katkı veren Icardi dünya basınında da gündem oldu.
'SÜPER ICARDI TÜRKİYE'DE'
Arjantin'den La Nacion, golcü futbolcu için, "Mauro Icardi, jestleri ve golleriyle Galatasaray taraftarlarının kalbini kazandı" ifadesini kullanırken, Fransa'nın önde gelen yayın organlarından L'Equipe, "Icardi, yine gol attı. Galatasaray'a karşı konulamıyor" yorumunu yaptı. İtalya'dan Newsby ise "Süper Icardi Türkiye'de. Ona büyük saygı var" ifadelerine yer verdi.
GOLLERİ PAYLAŞILDI...
İtalya'da golleri çokça paylaşılan Icardi için Sport Italia, "Galatasaraylı Icardi, Antalyaspor maçını da boş geçmedi" derken, Sport Medisat da "Türkiye'nin en iyi forveti Icardi" diyerek golcü futbolcunun performansını okurlarına duyurdu.